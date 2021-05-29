В Беларуси объяснили, почему ввели лицензирование на украинские товары. С задержанием Протасевича это не связано

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Nigel Tadyanehondo / Unsplash

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов заявил, что шестимесячный режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров ввели в ответ на украинские ограничения в отношении продукции из Беларуси.

Об этом передает «Радио Свобода».

«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны и де-факто просто ограничили конкуренцию со стороны беларусских производителей», — сказал Гурьянов.

Он отметил, что лицензирование не связано с реакцией Украины на принудительную посадку самолета Ryanair.