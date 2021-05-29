«Нафтогаз» призвал власти не допустить отмены санкций США в отношении «Северного потока — 2»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
НАК «Нафтогаз Украины» выступил против отмены американских санкций в отношении «Северного потока — 2».
Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте.
«Риски отказа от санкций со стороны новой администрации были понятны. Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство «Северного потока — 2» и будет давить на США», — заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.
В то же время он раскритиковал деятельность своих предшественников, которые, по его мнению, должны были «играть на опережение», потому что этот риск был очевиден.
«Нафтогаз» обратился в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу с призывом немедленно выступить с публичной инициативой и не допустить отмены санкций США против проекта «Северный поток — 2».
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть больше 30 километров в водах Германии».
- Дальнейшему строительству российского морского трубопровода «Северный поток — 2» мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией. За день до этого Госдеп США передал Конгрессу список участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции. Там была компания Nord Stream 2 AG, но для нее сделали исключение, мотивированный «интересами национальной безопасности».