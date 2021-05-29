«Нафтогаз» призвал власти не допустить отмены санкций США в отношении «Северного потока — 2»

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Гонтарь Владимир / УНИАН

НАК «Нафтогаз Украины» выступил против отмены американских санкций в отношении «Северного потока — 2».

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее официальном сайте.

«Риски отказа от санкций со стороны новой администрации были понятны. Ожидаемо, что новая администрация США будет искать определенные компромиссы с Германией, поскольку для них Германия является важным партнером по НАТО. В свою очередь Германия, по крайней мере до выборов осенью, постарается как можно быстрее закончить строительство «Северного потока — 2» и будет давить на США», — заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

В то же время он раскритиковал деятельность своих предшественников, которые, по его мнению, должны были «играть на опережение», потому что этот риск был очевиден.

«Нафтогаз» обратился в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу с призывом немедленно выступить с публичной инициативой и не допустить отмены санкций США против проекта «Северный поток — 2».