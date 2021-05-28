В Польше потребовали €5 миллиардов компенсации от Германии за «Северный поток — 2»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ulrich Baumgarten / Getty Images
Германия должна выплатить Польше компенсацию за строительство газопровода «Северный поток — 2».
Об этом заявил бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис в интервью изданию Do Rzeczy.
«Наше государство может потребовать у Германии компенсацию. Немцы потратили €5 миллиардов на строительство «Северного потока», поэтому пусть они выделят €5 миллиардов на дополнительное вооружение для Центрально-Восточной Европы», — сказал он.
По мнению Париса, безопасность Польши пострадала из-за газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованные.
«Не может быть, чтобы немецкая сторона заботилась только об интересах России и игнорировала интересы всей Европы, включая восточный фланг НАТО. [...] Одним словом, страны Запада, включая США, должны осознавать, насколько безрассудно перекачивать деньги в Россию. «Северный поток — 2», безусловно, является таким насосом, поскольку он позволяет наращивать российское вооружение», — добавил польский министр.
Также Парис считает, что президент США Джо Байден, вероятно, не осознает, что его согласие на реализацию проекта спровоцирует конфликт с рядом стран.
«На карту поставлена вся «Бухарестская девятка» плюс Украина, всего 150 миллионов человек. Это государства, которые охраняют безопасность Европы. Без них нет защиты восточного фланга НАТО», — резюмировал он.
- Компания Nord Stream 2 AG заявляет, что строительство газопровода уже завершено на 94% и «осталось проложить около 120 километров в водах Дании и чуть больше 30 километров в водах Германии».
- Дальнейшему строительству российского морского трубопровода «Северный поток — 2» мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия получит возможность поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.