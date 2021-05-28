«Он четко и точно понимает, что никто из нас не причастен». Антоненко заявил, что готов встретиться с Зеленским

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Facebook / Андрій Антоненко

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который больше года находился под стражей, готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью «Радио НВ».

«Если он захочет со мной пообщаться, я охотно с ним встречусь, потому что есть о чем поговорить. Насчет того, что он общается с Яной, я думаю, что если бы кто-то из нас был к чему-то причастен, таких переписок не было бы», — подчеркнул Антоненко и отметил, что пока Зеленский не связывался с ним.

Кроме этого, музыкант считает, что Зеленский «четко и точно понимает, что никто из нас не причастен к этому ужасному делу».

«С момента позорного сборища во главе с Аваковым он просто был неосведомлен, его каким-то образом втянули. На пресс-конференции в июле 2019 года полиция показала ему материалы дела. Он вышел и сказал, что то, что он увидел, означает, что вот-вот будет результат. Что ему тогда показывали, если тогда с меня и с Юлии Кузьменко были сняты прослушивания, и ни я, ни Юля не входили в круг подозреваемых?» — сказал он.

Также Антоненко раскритиковал работу министра внутренних дел Арсена Авакова и его заместителя и напомнил, как Зеленский говорил, что «надо найти не крайних, а заказчиков».

«Сколько, по его мнению, Аваков будет безрезультатно искать заказчиков, цеплять на непричастных людей дела, чтобы выгнать его с должности министра? Неизвестно. И сколько времени еще ему отпущено, чтобы обманывать президента и народ, и способен ли он вообще кого-то отыскать вместе со своим [Антоном] Геращенко?» — добавил он.

Напомним, ранее военная медсестра Яна Дугарь подтвердила, что переписывается с президентом Владимиром Зеленским.