МИД: Перед встречей с Путиным Байден пообщается с Зеленским

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщается с лидером США Джо Байденом перед его переговорами с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским», — сказал он.

По словам Енина, МИД «тщательно готовит повестку дня» и занимается логистическим аспектом переговоров Зеленского и Байдена.