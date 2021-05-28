МИД: Перед встречей с Путиным Байден пообщается с Зеленским
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Президент Украины Владимир Зеленский пообщается с лидером США Джо Байденом перед его переговорами с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
«Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским», — сказал он.
По словам Енина, МИД «тщательно готовит повестку дня» и занимается логистическим аспектом переговоров Зеленского и Байдена.
- 13 апреля Джо Байден предложил Путину провести встречу, но в третьей стране — «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией». Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение изучают и оценивают.
- Площадки для переговоров предложили Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия и Швейцария.
- В Кремле и Белом доме официально подтвердили встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Она состоится 16 июня в Швейцарии.
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