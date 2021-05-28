Литва в знак солидарности с Латвией тоже высылает двух беларусских дипломатов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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lgbsneak / Flickr
Литва высылает двух беларусских дипломатов из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом» и в знак солидарности с Латвией. Они должны покинуть страну в течение 7 дней.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.
Представителю посольства Беларуси также выразили протест против продолжающихся в стране репрессий в отношении беларусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва призвала Беларусь немедленно освободить бывшего главного редактор оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича, его девушку Софию Сапегу и других политических заключенных.
Напомним, что 24 мая в Риге на чемпионате мира по хоккею власти города заменили беларусский государственный флаг на бело-красный флаг, который стал символом протестов в Беларуси. Таким образом страна отреагировала на задержание оппозиционера Романа Протасевича. Как результат, Минск выслал всех сотрудников посольства Латвии, а Рига в ответ предприняла аналогичный шаг.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАС». Однако ХАМАС сразу это опроверг.
- Украина, Великобритания, Латвия, Литва и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью и временно приостановили разрешение авиакомпании «Белавиа».