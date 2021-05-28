Литва в знак солидарности с Латвией тоже высылает двух беларусских дипломатов

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Литва высылает двух беларусских дипломатов из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом» и в знак солидарности с Латвией. Они должны покинуть страну в течение 7 дней.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

Представителю посольства Беларуси также выразили протест против продолжающихся в стране репрессий в отношении беларусского гражданского общества и независимых СМИ. Литва призвала Беларусь немедленно освободить бывшего главного редактор оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича, его девушку Софию Сапегу и других политических заключенных.

Напомним, что 24 мая в Риге на чемпионате мира по хоккею власти города заменили беларусский государственный флаг на бело-красный флаг, который стал символом протестов в Беларуси. Таким образом страна отреагировала на задержание оппозиционера Романа Протасевича. Как результат, Минск выслал всех сотрудников посольства Латвии, а Рига в ответ предприняла аналогичный шаг.