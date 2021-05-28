Гендиректор Ryanair назвал «неточной и ложной» расшифровку переговоров пилотов и диспетчеров

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World Travel & Tourism Council / Flickr

Гендиректор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири назвал «неточной и ложной» расшифровку переговоров пилотов и диспетчеров самолета, который Беларусь заставила сесть в Минске.

Об этом сообщает BBC.

ОʼЛири пояснил, что диспетчерские службы Минска даже не попытались связаться с Ryanair и оповестить ее об инциденте. Они «недостоверно» заявили, что компания не отвечала на звонки.

«У командира корабля не было выбора, кроме как вернуться в Минск, когда минский диспетчер сообщил ему, что есть достоверное сообщение о бомбе на борту — при этом минский диспетчер отказал в просьбе связаться с Ryanair, ложно заявив, что там не берут трубку. Главному пилоту просто не оставили выбора [предложив сесть в Минске]», — добавил он.

Ранее Департамент по вопросам авиации Беларуси опубликовал стенограмму переговоров минского диспетчера с пилотом борта Ryanair. В ведомстве заявили, что аэропорт получил письмо с угрозой из анонимного почтового ящика на Protonmail — экипаж уточнял источники получения сведений о бомбе на борту. Также из расшифровки переговоров следует, что пилот уточнял, кто именно запросил посадку в Минске — авиакомпания Ryanair, аэропорт Афин или аэропорт Вильнюса.