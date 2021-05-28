Лукашенко откроет на границе палатки для вакцинации российским «Спутником V» всех «желающих» украинцев

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о помощи гражданам стран Запада и Украины, которые якобы хотят прививаться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Об этом он заявил на встрече с представителями стран СНГ, передает БелТА.

Для того, чтобы вакцинировать желающих, Лукашенко откроет несколько переходов на границе с Беларусью и установит там палатки для вакцинации.

«Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, оборудует там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей [привиться «Спутником V» ] с территории Польши, Литвы и других государств, и особенно с Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем, и окажем им помощь в вакцинации», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларусь «очень много людей» пытаются пробраться, чтобы вакцинироваться российской вакциной.

Напомним, что 29 декабря в Беларуси началась массовая вакцинация российским «Спутником V». 7 мая Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса.