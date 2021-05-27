Министр Ляшко отменил приказы Степанова о набсовете «Медзакупок». В госпредприятии одобрили решение

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказы своего предшественника Максима Степанова, которые касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета госпредприятия «Медицинские закупки».

Об этом он сообщил в Facebook.

Ляшко заявил, что такое решение обеспечит независимость для ГП и прозрачность в его работе. В ближайшее время Минздрав объявит конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета, а пока в министерстве работают над приказом «четкого порядка взаимодействия».

«Медзакупки» приветствовали решение министра.

«Это означает, что процесс формирования Наблюдательного совета будет перезапущен способом, который соответствует действующему законодательству и лучшим практикам корпоративного управления», — заявили в ГП.