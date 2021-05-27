Human Rights Watch: Власти Ирана преследуют родственников жертв сбитого самолета МАУ

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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Органы безопасности Ирана преследовали, задерживали, пытали и жестко допрашивали родственников жертв сбитого самолета МАУ PS752 Тегеран — Киев.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch.

Правозащитники с октября 2020 года по январь 2021 года пообщалась с 31 членом семей жертв и людьми, которые непосредственно знают о преследовании властями. Родственникам не вернули имущество погибших и всячески контролировали их действия.

По меньшей мере 16 человек заявили, что органы безопасности приказывали не давать интервью иностранным СМИ, а в некоторых случаях силовики задерживали членов семей на несколько часов.

Подлинно известно об одном случае пыток за публичную критику властей Ирана и о трех случаях угроз родственникам жертв, если они не удалят публикации с критикой в соцсетях.

Некоторые из опрошенных рассказали, что им не вернули никаких ценностей и ювелирных изделий погибших.