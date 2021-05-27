Facebook решила больше не удалять посты об искусственном происхождении коронавируса

Новости

Социальная сеть Facebook сняла запрет на сообщения об искусственном происхождении коронавирусной болезни.

Об этом сообщает ABC News.

«В свете нынешних расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в сфере здравоохранения мы больше не удаляем из наших программ утверждение о том, что вирус создан человеком. Мы продолжаем работать с экспертами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с меняющимся характером пандемии, и регулярно обновляем нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций», — заявил изданию представитель Fаcebook.

Как отметили в компании, Facebook внесла изменения в свою политику после консультаций с «ведущими организациями здравоохранения, включая ВОЗ».

В феврале соцсеть включила в список «ложных утверждений», подлежащих удалению, «опровергнутые» заявления о COVID-19, в частности о том, что он «создан искусственно».