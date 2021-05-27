Facebook решила больше не удалять посты об искусственном происхождении коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Социальная сеть Facebook сняла запрет на сообщения об искусственном происхождении коронавирусной болезни.
Об этом сообщает ABC News.
«В свете нынешних расследований происхождения COVID-19 и консультаций с экспертами в сфере здравоохранения мы больше не удаляем из наших программ утверждение о том, что вирус создан человеком. Мы продолжаем работать с экспертами в области здравоохранения, чтобы идти в ногу с меняющимся характером пандемии, и регулярно обновляем нашу политику по мере появления новых фактов и тенденций», — заявил изданию представитель Fаcebook.
Как отметили в компании, Facebook внесла изменения в свою политику после консультаций с «ведущими организациями здравоохранения, включая ВОЗ».
В феврале соцсеть включила в список «ложных утверждений», подлежащих удалению, «опровергнутые» заявления о COVID-19, в частности о том, что он «создан искусственно».
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