На Донбассе боевики с начала суток пять раз нарушили «тишину». Ранен украинский военный

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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбассе с начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки в результате обстрелов из снайперского оружия украинский военный получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

В штабе сообщили, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное.

Боевики с начала суток также открывали огонь из минометов 120-го калибра и из вооружения боевой машины пехоты вблизи населенного пункта Крымское.

Рядом с Причепиловкой российские оккупанты произвели обстрел в направлении позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Красногоровка и Павлополь противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.