Госдума России приняла «закон против ФБК» Навального. Он может запретить соратникам оппозиционера участвовать в выборах

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Кира Ярмыш / Twitter

Госдума России приняла в последнем, третьем чтении законопроект против «Фонда борьбы с коррупцией», который основал оппозиционер Алексей Навальный. Документ планирует запретить соратникам оппозиционера участвовать в выборах.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Законопроект предусматривает, что руководители, члены и сотрудники организаций, которые признаны экстремистскими или террористическими, не смогут избираться ни в какие выборные органы власти России.

Для руководства таких организаций запрет составит пять лет, а для остальных сотрудников — три года. Причастность к работе таких организаций будет устанавливать суд. При этом законопроект потенциально может признать такими тех россиян, которые просто финансово поддерживали организацию Навального или публично выступали «с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций».