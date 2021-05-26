Беларусь решила закрыть посольство в Канаде после реакции Трюдо на задержание экс-главреда NEXTA
- Автор:
- Олег Панфилович
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Власти Беларуси объявили о закрытии своего посольства в Канаде после того, как премьер-министр Джастин Трюдо осудил принудительную посадку самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича и заявил о возможных санкциях.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Посольство в Оттаве сообщило, что закроется 1 сентября и прекратит работу консульских служб с 10 июля после более чем 24 лет «взаимовыгодного сотрудничества». Временный поверенный в делах Евгений Русак заявил, что это решение «не спонтанное», а принято на основе анализа «практического влияния нынешних двусторонних контактов».
Издание отмечает, что накануне на пресс-конференции Джастин Трюдо назвал ситуацию с самолетом и беларусским журналистом «возмутительной, незаконной и абсолютно неприемлемой». Он также сказал, что Канада рассмотрит вопрос о расширении действующих санкций против режима Александра Лукашенко. Власти Канады также посоветовали канадским авиакомпаниям и самолетам избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29. На следующий день власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета получили от «боевиков ХАМАСа». Движение свою причастность отрицает.
- ООН, страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Украина уже выступили с осуждением действий режима Александра Лукашенко. Ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты через территорию Беларуси, а некоторые страны, в том числе Украина, остановили авиасообщение с ней.