Беларусь решила закрыть посольство в Канаде после реакции Трюдо на задержание экс-главреда NEXTA

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Власти Беларуси объявили о закрытии своего посольства в Канаде после того, как премьер-министр Джастин Трюдо осудил принудительную посадку самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича и заявил о возможных санкциях.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Посольство в Оттаве сообщило, что закроется 1 сентября и прекратит работу консульских служб с 10 июля после более чем 24 лет «взаимовыгодного сотрудничества». Временный поверенный в делах Евгений Русак заявил, что это решение «не спонтанное», а принято на основе анализа «практического влияния нынешних двусторонних контактов».

Издание отмечает, что накануне на пресс-конференции Джастин Трюдо назвал ситуацию с самолетом и беларусским журналистом «возмутительной, незаконной и абсолютно неприемлемой». Он также сказал, что Канада рассмотрит вопрос о расширении действующих санкций против режима Александра Лукашенко. Власти Канады также посоветовали канадским авиакомпаниям и самолетам избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.