Встреча советников лидеров «нормандской четверки» состоится 26 мая. Ее проведут по видеосвязи

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Пресс-служба Кремля

Следующую встречу советников лидеров «нормандской четверки» — Украины, России, Германии и Франции — проведут 26 мая.

Об этом в комментарии Интерфаксу рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

«Встреча политических советников «нормандской четверки» запланирована на завтра [26 мая]. Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры», — пояснил он.

По словам Арестовича, встреча состоится по видеосвязи. Украинскую сторону будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак.