CNN: Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 15—16 июня
- Автор:
- Олег Панфилович
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Al Drago / Stringer
Первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится в июне в швейцарской Женеве.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что Белый дом и Кремль на этой неделе должны завершить переговоры об организации встречи. Ожидается, что она состоится 15-16 июня, по завершении первой международной поездки Байдена как президента.
Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со его российским коллегой.
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