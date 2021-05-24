Виталий Маркив вернулся на службу в Нацгвардию
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого оправдали по делу о гибели итальянского журналиста на Донбассе, вернулся на службу в Национальную гвардию.
Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
«Он [Маркив] вернулся на службу в Национальной гвардии Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается», — написал Шевченко в Facebook.
Шевченко отдельно напомнил, что ровно 7 лет назад (24 мая 2014 года) в захваченном Славянске погибли гражданин Италии фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик гражданин РФ Андрей Миронов. Оба получили осколочные ранения от 120-мм мины.
- Суд итальянского города Павия 12 июля 2019 года приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского журналиста Андреа Роккелли. В мае 2014 года возле горы Карачун под Славянском в результате обстрела погибли Роккелли и российский переводчик Андрей Миронов. Прокурор выстроил обвинение на показаниях одного свидетеля, которого зовут Уильям Рогелон. Это журналист, который тоже был с Роккелли, но выжил.
- Украина подала апелляцию на приговор итальянского суда. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о наличии ряда доказательств, подтверждающих невиновность Маркива.
- 3 ноября Миланский апелляционный суд оправдал Виталия Маркива. Уже на следующий день он прилетел в Украину. Виталий пробыл в итальянской тюрьме 3 года и 4 месяца.
- В мае в Кассационный суд Италии поступили апелляционные жалобы на оправдательное решение.