Зоопарк Тель-Авива показал видео, как слоны защищали детеныша от ракетных атак ХАМАСа

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Sam Balye / Unsplash

Слоны израильского сафари-парка Рамат-Гана в Тель-Авиве научились распознавать сирены ракетной атаки и группироваться для защиты потомства в кольцо.

Сотрудники зоопарка показали видео одного из таких моментов, снятое во время недавних обстрелов центра Израиля боевиками ХАМАСа из сектора Газа.

Смотрители парка рассказали порталу Ynet, что при опасности слоны прижимаются к друг другу, окружая детенышей. Это обычное поведение для самок слонов в дикой природе. Слоны часто используют тактику щита во время нападений хищников или охотников.

На видео попал момент, когда пять самок защищают «щитом» 14-месячного слоненка по имени Пеле (на иврите «Чудо»).