Bloomberg: ЕС может прекратить сообщение с Беларусью и не летать через ее территорию

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В Европейском Союзе обсуждают несколько вариантов ответа на задержание властями Беларуси гражданского пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Лидеры стран-членов ЕС соберутся на саммит в понедельник вечером и обсудят реакцию на этот инцидент. По словам одного из источников, наиболее простой выход — расширить санкционный перечень против Беларуси.

Но есть и другие варианты — такие как приостановление полетов европейских авиакомпаний над Беларусью, запрет беларусской компании «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС, а также прекращение любых транзитных перевозок, в том числе и наземного сообщения с Беларусью.

Это приведет к увеличению затрат европейских компаний. Также это создаст риск дальнейшей изоляции беларусов от Европы, поскольку они не смогут туда выехать.

В Международной организации гражданской авиации рассказали, что получили запрос на приостановку полетов над Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair. В канцелярии французского президента подтвердили Reuters, что рассматривают не только санкции, но и прекращение транзитного сообщения через Беларусь.