Bloomberg: ЕС может прекратить сообщение с Беларусью и не летать через ее территорию
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Videvo
В Европейском Союзе обсуждают несколько вариантов ответа на задержание властями Беларуси гражданского пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Лидеры стран-членов ЕС соберутся на саммит в понедельник вечером и обсудят реакцию на этот инцидент. По словам одного из источников, наиболее простой выход — расширить санкционный перечень против Беларуси.
Но есть и другие варианты — такие как приостановление полетов европейских авиакомпаний над Беларусью, запрет беларусской компании «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС, а также прекращение любых транзитных перевозок, в том числе и наземного сообщения с Беларусью.
Это приведет к увеличению затрат европейских компаний. Также это создаст риск дальнейшей изоляции беларусов от Европы, поскольку они не смогут туда выехать.
В Международной организации гражданской авиации рассказали, что получили запрос на приостановку полетов над Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair. В канцелярии французского президента подтвердили Reuters, что рассматривают не только санкции, но и прекращение транзитного сообщения через Беларусь.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадицию. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.