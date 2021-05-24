WSJ: Трое ученых из лаборатории в Ухане за месяц до пандемии имели похожие на COVID симптомы и попали в больницу

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Трое китайских ученых из Института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года одновременно сильно заболели и имели похожие на COVID-19 симптомы. Они даже попали в больницу.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

Отмечается, что трех ученых госпитализировали в тяжелом состоянии. У них были симптомы, похожие как на COVID-19, так и на обычное острое респираторное вирусное заболевание. Издание считает, что эта информация служит еще одним доказательством, что необходимо досконально изучить происхождение коронавируса.

С похожими выводами выступил и Дэвид Ашер, бывший глава группы Государственного департамента США, которая занималась происхождением коронавируса.

«Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю заболевают ОРВИ, попадают в больницу и это никак не связано с коронавирусом», — заявил он.

В МИД Китая сразу же отметили, что Штаты продолжают продвигать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Там подчеркнули, что информация о больных ученых не соответствует действительности.