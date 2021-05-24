WSJ: Трое ученых из лаборатории в Ухане за месяц до пандемии имели похожие на COVID симптомы и попали в больницу
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Трое китайских ученых из Института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года одновременно сильно заболели и имели похожие на COVID-19 симптомы. Они даже попали в больницу.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.
Отмечается, что трех ученых госпитализировали в тяжелом состоянии. У них были симптомы, похожие как на COVID-19, так и на обычное острое респираторное вирусное заболевание. Издание считает, что эта информация служит еще одним доказательством, что необходимо досконально изучить происхождение коронавируса.
С похожими выводами выступил и Дэвид Ашер, бывший глава группы Государственного департамента США, которая занималась происхождением коронавируса.
«Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю заболевают ОРВИ, попадают в больницу и это никак не связано с коронавирусом», — заявил он.
В МИД Китая сразу же отметили, что Штаты продолжают продвигать теорию об утечке коронавируса из лаборатории. Там подчеркнули, что информация о больных ученых не соответствует действительности.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила отчет о своем визите в Китай, где ее эксперты пытались установить происхождение коронавируса. Там считают, что он передался человеку от животных. Наиболее вероятным путем в ВОЗ считают передачу коронавируса людям от летучих мышей через какое-то другое животное. При этом заражение людей напрямую от летучих мышей тоже считают возможным.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.