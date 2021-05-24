Верховный суд отменил решение ЦИК об избрании Вирастюка нардепом

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Пресс-служба партии «Слуга народа»

Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии, которая 19 мая признала победителем выборов в Верховную Раду в округе № 87 кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В ЦИК подтвердили это решение. «Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это постановление, и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке», — сообщили в ЦИК.

По данным общественной сети «ОПОРА». Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 23 мая. Также суд отменил пункты постановления ЦИК, которыми признано недействительным голосование на 6 проблемных участках. На них во время пересчета бюллетеней обнаружили меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первоначальных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в округе № 87 с учетом выводов, предоставленных судом.

«ОПОРА» объясняет, что это постановление ВС принял как суд первой инстанции. В случае подачи апелляции со стороны ЦИК или команды Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой палаты является окончательным.