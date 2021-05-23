«Российские корабли всюду суют свой нос». Министр обороны Британии назвал Россию «угрозой номер один»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Vienna Reyes / Unsplash
Россия является «противником, который представляет угрозу номер один» для Великобритании, что подтверждает активность российских военных кораблей возле морских границ страны.
Об этом британский министр обороны Бен Уоллес заявил в интервью The Telegraph.
«Российские подводные лодки кружат вдоль всего побережья Соединенного Королевства. Нас регулярно посещают всюду сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещают несколько российских военных кораблей», — сказал министр.
По словам Уоллеса, Великобритания пыталась разными методами осуществить деэскалацию, но «пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, к чему мы придем».
Также Уоллес отметил, что Россия недавно провела «ряд операций, намеренно направленных против Великобритании». В частности, он напомнил о девяти российских кораблях, обнаруженных в водах возле Британии в конце прошлого года. Тогда подводную лодку РФ засекли в Ирландском море, чего не случалось «очень давно».
Кроме этого, издание отмечает, что с 2013 года Великобритания зафиксировала не менее 150 случаев появления возле ее берегов сил российского Военно-морского флота. Британский Королевский флот направлял свои корабли для перехвата или наблюдения за перемещениями россиян.
- В марте британские истребители Typhoon («Тайфун») возле берегов Шотландии перехватили два противолодочных самолета ВВС России Ту-142. Подобный инцидент произошел и в ноябре 2020 года — тогда британские Typhoon тоже перехватывали два Ту-142.
- В 2020 году самолеты НАТО совершили более 400 перехватов. 90% вылетов — из-за авиации России. В Альянсе отмечают, что пилоты военной авиации РФ часто отключают транспондеры (приемники), не сообщают о планах полетов и не выходят на связь, что представляет опасность для гражданских авиалайнеров.