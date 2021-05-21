САП четвертый раз закрыла дело «Роттердам+». НАБУ обжалует решение
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- Костя Андрейковец
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Новый старший группы прокуроров, исполняющий обязанности начальника 5-го отдела антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив закрыл дело по формуле «Роттердам+», которая нанесла убытков почти 19 миллиардов грн. Дело закрывают в четвертый раз.
Национальное антикоррупционное бюро обжалует это решение.
В НАБУ сомневаются в объективности Демкива. Решение, как утверждают в бюро, было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела, которые состоят из более 100 томов и 350 Гб видеозаписей допросов.
Демкив также отказал в заслушивании дела в присутствии и. о. руководителя САП Максима Грищука и прокуроров группы. При этом, другой прокурор САП, который осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования, был против закрытия дела.
В НАБУ отмечают, что дело «Роттердам+» является одним из самых значимых для Украины и уверены, что поставить точку в этом деле должен только суд.
- Формулу «Роттердам+» Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных тарифов (НКРЭКУ) начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливала тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. В марте 2017 года НАБУ начало расследовать заговор при внедрении формулы «Роттердам+». В октябре 2018 года глава НАБУ Артем Сытник заявил, что украинцы переплатили 15 миллиардов гривен за необоснованное применение этой формулы. Впоследствии уровень убытков составил почти 19 миллиардов.
- В конце августа 2019 года стало известно о решении САП закрыть дело в отношении «Роттердам+» на основании экспертизы, которая якобы не выявила убытки. НАБУ заявило, что оно противоречит принципам верховенства права и Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы.
- У НАБУ в итоге начали возникать проблемы с САП из-за их решений закрыть дело, а Офис генпрокурора отказывался менять руководителя группы прокуроров. И. о. главы САП пришлось дважды отменять постановление о закрытии. 5 мая генпрокурор все же сменила руководителя группы прокуроров по делу «Роттердам+».