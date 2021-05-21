САП четвертый раз закрыла дело «Роттердам+». НАБУ обжалует решение

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Новый старший группы прокуроров, исполняющий обязанности начальника 5-го отдела антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив закрыл дело по формуле «Роттердам+», которая нанесла убытков почти 19 миллиардов грн. Дело закрывают в четвертый раз.

Национальное антикоррупционное бюро обжалует это решение.

В НАБУ сомневаются в объективности Демкива. Решение, как утверждают в бюро, было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела, которые состоят из более 100 томов и 350 Гб видеозаписей допросов.

Демкив также отказал в заслушивании дела в присутствии и. о. руководителя САП Максима Грищука и прокуроров группы. При этом, другой прокурор САП, который осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования, был против закрытия дела.

В НАБУ отмечают, что дело «Роттердам+» является одним из самых значимых для Украины и уверены, что поставить точку в этом деле должен только суд.