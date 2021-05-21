В Офисе президента обещают решить проблемы с отоплением и горячей водой. Уже разработали законопроект по долгам теплокоммунэнерго

Новости

INTRO / Kuzia / ullstein bild via Getty Images

Центральная власть окажет поддержку городам в новых условиях, которые будут действовать на рынке газа после отказа правительства от государственного регулирования цен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко по результатам совещания с участием министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, главы правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко и представителей областей и городов.

«В ближайшее время «Нафтогаз» предложит долгосрочные ценовые предложения на природный газ. Это даст городам возможность заранее очень легко установить тарифы и избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021—2022 годов», — написал он.

Тимошенко заверил, что «Нафтогаз» не будет требовать огромных предоплат или банковских гарантий от теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Также замглавы ОП рассказал, что уже наработан законопроект по старым долгам ТКЭ, который должна рассмотреть Верховная Рада. По его словам, документ будет предусматривать максимальное урегулирование долгов за услуги теплоснабжения.

Кроме этого, Тимошенко отметил, что Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и горячей водой, который был подписан в феврале, продолжает действовать.

«Офис президента будет контролировать выполнение этого документа — чтобы переходный период для украинских городов прошел максимально удачно. Мы работаем над тем, чтобы к новому отопительному сезону урегулировать все проблемные вопросы по теплу и горячей воде», — добавил он.