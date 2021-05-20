Нардеп Тищенко получил выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время локдауна
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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УНИАН
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко за вечеринку в честь дня рождения жены во время карантинных ограничений получил выговор.
Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в комментарии «Радио Свобода».
«Да. Единогласно проголосовали за решение официально вынести ему выговор», — сказал Арахамия. Эту информацию журналистам подтвердили и нардепы «Слуги народа» Александр Качура и Евгения Кравчук.
Тищенко при этом сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.
- Напомним, 18 апреля во время усиленного карантина в Киеве Тищенко устроил вечеринку в отеле в центре столицы, чтобы отпраздновать день рождения жены. Полиция после этого открыла уголовное производство, а отель должен был заплатить штраф в 34 тысячи гривен.
- После инцидента 22 апреля фракция «Слуги народа» заслушала объяснения Тищенко, договорившись, что он заплатит штраф и приобретет за свой счет что-то для военных на Донбассе.