Вице-премьер Стефанишина: Украинские ковидные паспорта планируют выдавать с конца июня. Это позволит путешествовать в ЕС

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Синиця Олександр / УНІАН

Украинский сертификаты вакцинации будут соответствовать стандартам ЕС и позволят возобновить путешествия жителей Украины в страны Евросоюза.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Бельгию, сообщает «Радио Свобода».

Она заверила, что в Украине полностью готова IТ-инфраструктура, а ковид-сертификаты планируют выдавать с конца июня.

«Весь процесс разработки этих паспортов осуществлялся сразу вместе с командой Европейской комиссии, которая разрабатывает формат европейского цифрового паспорта. То есть совместимость — это была основа, которая закладывалась в нашу работу. С первого дня это был общий процесс», — пояснила Стефанишина.

Напомним, что Совет Евросоюза рекомендовал открыть границы ЕС для туристов, которые прошли курс вакцинации. Пускать предлагается туристов, которые были вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Sinopharm. Российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» среди них нет.