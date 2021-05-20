«С октября население останется без отопления». Ассоциация городов и ОП проведут совещание из-за отказа Кабмина от регулирования цен на газ

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Flickr / Ekaterina Soloviova

Представители Ассоциации городов Украины проведут совещание с Офисом президента из-за отказа правительства от государственного регулирования цен на газ, что может спровоцировать повышение тарифов.

Об этом заявил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко в интервью «Бабелю».

«Это крайне важные вещи, от которых зависит сервис для людей. Меморандум подписали с обязательствами каждой из сторон. Это нарушение договоренностей. У нас сейчас будет по этому вопросу совещание с Офисом президента, со всеми городскими головами. Мы будем это обсуждать», — рассказал он.

Мэр Киева также заверил, что для решения этого вопроса будет использовать все пути.

«На нас опять хотят положить дополнительное финансовое бремя, на каждого. Мало того, что из Киева забирают 60% НДФЛ, и не только из города Киев. Это ситуация во всей стране относительно цены на газ. Есть регионы дотационные, которые вообще не потянут. Мы будем искать сейчас выход. Должна быть компенсация из государственного бюджета. Есть монополия государства на поставку газа. Мы хотим задать вопросы», — отметил столичный глава.

Ранее Кличко выступил с видеообращением на своей странице в Facebook о ситуации с поставками газа и горячей воды.

«Правительство и НАК «Нафтогаз Украины» своими действиями уже в мае оставляют 120 городов — 5 миллионов граждан — без горячей воды, а бюджетные учреждения — без природного газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления. Поскольку с 20 мая прекращается обязанность НАК «Нафтогаз» поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты», — сообщил он.

В то же время Кличко обвинил правительство в невыполнении Меморандума, который в феврале был подписан между Кабмином, «Нафтогазом», Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Ассоциацией городов Украины. В частности, правительство не компенсировало потери коммунальным предприятиям, а также «арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы».

«НАК «Нафтогаз» уже выставила неприемлемые условия. Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежам за коммунальные услуги. А также к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для садов, школ, больниц», — заявил глава Ассоциации городов Украины.

В связи с этим Кличко обнародовал требования представителей местного самоуправления:

немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление непомерных штрафных санкций;

компенсировать расходы коммунальных предприятий, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти;

гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях последующей оплаты и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения.

Кроме этого, Ассоциация городов требует принять законопроект, который обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный природный газ, списание штрафных санкций и возмещение разницы в тарифах.