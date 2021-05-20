«Возможно, меня с кем-то перепутали»: Кличко опроверг информацию о постоянных походах к Зеленскому
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- Алексей Ярмоленко
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Юлия Вебер / «Бабель»
Мэр Киева Виталий Кличко опроверг заявления Владимира Зеленского, что он постоянно ходит в Офис президента и хочет добиться встречи с главой государства.
Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».
«Я человек воспитанный. Я не ходил ожидать президента, мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я позвоню и спрошу, в какое время удобно, и спрошу разрешения. Поэтому я могу утверждать, я убежден, что информация, которая была передана президенту, какая-то искаженная. Или с кем-то меня перепутали. Но я знаю, что брата там также не было», — пояснил Кличко.
Он также рассказал, что действительно хотел организовать встречу с Зеленским. Кличко назвал и темы, которые хотел обсудить.
«Я звонил в приемную. Просил сделать встречи по вопросам жизнедеятельности нашего города и по вопросам жизнедеятельности других городов как председатель Ассоциации городов Украины», — подчеркнул мэр Киева.
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