Рада назначила Любченко министром экономики

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Верховна Рада України

Верховная Рада 20 мая назначила Алексея Любченко первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины.

За соответствующее решение проголосовали 293 нардепа.

Любченко уже принес присягу члена Кабинета министров.

Ранее Любченко возглавлял Государственную налоговую службу. В 2009—2011 годах занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. До этого, в 1999—2003 годах, работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал замглавы Кировоградской ОГА. В 2015 году Любченко претендовал на должность главы Государственной фискальной службы Украины. Впервые Любченко назначили руководителем налоговой 29 апреля 2020 года.