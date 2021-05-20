Госдеп США определил участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nord Stream 2 / Aксель Шмідт
Госдепартамент США сообщил о передаче Конгрессу доклада об участниках строительства российского газопровода «Северный поток — 2», против которых будут введены американские санкции.
Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Доклад разработан в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В нем указаны четыре судна, пять компаний и одно физическое лицо, включая компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Но в отношении Nord Stream 2 AG и Варнига введены исключения, мотивированные «интересами национальной безопасности». Они под санкции не попадут.
Санкции США будут введены против трех компаний, четырех судов и девяти дополнительных судов Морской спасательной службы России.
Блинкен подчеркнул, что США будут продолжать противодействовать завершению российского проекта, который «ослабляет европейскую энергетическую безопасность, а также безопасность Украины и стран восточного фланга НАТО и Евросоюза».
При этом в Конгрессе решение администрации Джо Байдена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG критиковали.
- Российский морской трубопровод «Северный поток — 2» готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект покинула французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- В мае стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнинга. Причиной такого шага называют нежелание США портить отношения с Германией.