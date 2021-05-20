Госсек США Блинкен и глава МИД России Лавров провели первую встречу — саммит Путина и Байдена может пройти в ближайшее время

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Государственный секретарь США Тони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров в Исландии провели первую встречу. Они говорили об Украине и российском оппозиционере Алексее Навальном.

Об этом пишет пресс-служба Госдепа.

«Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания российских войск в Украине и у нее, действий РФ против «Голоса Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», а также здоровья Алексея Навального и репрессий против оппозиционных организаций», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопрос доставки гуманитарных грузов для населения Сирии. Блинкен подчеркнул, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Впоследствии Блинкен отметил, что встреча президентов России и США может произойти в ближайшие недели.

«Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это соответствовало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не соответствует ничьим интересам», — заявил госсекретарь США.