Комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского об усилении ответственности за недостоверное декларирование

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УНІАН / Кузьмин Александр

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование (№ 4651). Документ возвращает уголовную ответственность за ложь в декларации.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

В политсиле сообщили, что комитет перед вторым чтением внес несколько изменений в проект. В частности, депутаты согласовали правку, согласно которой указанные уголовные правонарушения относятся не к коррупционным, а к правонарушениям, связанным с коррупцией.

В целом, отметили в политсиле, текст законопроекта остался таким же, за который проголосовали в первом чтении.

В документе предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет как один из видов наказания. Его можно применить суд при определении вида наказания. И это касается как недостоверного декларирования, так и неппредоставления декларации субъектом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В случае, если чиновник не задекларировал более 4 миллионов 540 тысяч гривен предусмотрен штраф от 68 до 85 тысяч гривен или ограничение или лишение свободы до 2 лет и лишение права занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним, Рада 15 апреля приняла этот законопроект в первом чтении. Венецианская комиссия поддержала документ.