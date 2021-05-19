На заседании ТКГ стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ в Счастье и Золотом

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Крымский Андрей / УНИАН

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса стороны подтвердили гарантии безопасности для разблокирования открытия контрольно-пропускных пунктов «Счастье» и «Золотое».

Об этом украинская делегация сообщила в Facebook.

Отметим, что боевики блокируют работу почти всех пунктов пропуска. Из семи КПВВ полноценно работал только пункт в Станице Луганской.

Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш подтвердил, что готов посетить указанные КПВВ, чтобы оценить выполнение условий для их открытия.

Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к объектам критической инфраструктуры на линии разграничения.

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