Масштабные пожары в Луганской области: чиновников ГСЧС будут судить за подделку документов и имитацию тушения возгораний
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Шестерых сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут судить за фальсификации во время масштабных пожаров в Луганской области летом 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Как выяснили следователи, инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганской области подделывали акты о пожарах, которые произошли на территории дачного кооператива «Волчье озеро» в Новоайдарском районе, чтобы создать видимость их эффективной ликвидации.
Чиновники вносили в официальную документацию ложную информацию о якобы выездах на охваченную огнем территорию и о ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.
По данным следствия, всего для искажения статистических показателей были подделаны 46 актов о пожарах.
В результате масштабных пожаров на территории дачного кооператива погибли три человека, также были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
Сейчас обвинительные акты переданы в суд, против начальника отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц), а против пятерых сотрудников подчиненных территориальных подразделений — по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого, продолжается досудебное расследование по фактам служебной халатности и присвоения чужого имущества, в преступлениях подозревают руководство и служащих управления ГСЧС в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
- Масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля 2020 года, их потушили 11 июля. Они охватили площадь более 100 гектаров и уничтожили часть сел. Погибли 7 человек. Во второй раз пожары начались 30 сентября и были ликвидированы лишь 8 октября. Разрушений было больше — выжжено более 20 тысяч гектаров. Погибли 11 человек, 19 получили травмы.
- 22 октября Госбюро начало расследовать возможную халатность руководителей ГСЧС. По данным следователей, спасатели системно разворовывали топливо и не смогли вовремя приехать на тушение пожаров.