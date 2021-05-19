Масштабные пожары в Луганской области: чиновников ГСЧС будут судить за подделку документов и имитацию тушения возгораний

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Шестерых сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут судить за фальсификации во время масштабных пожаров в Луганской области летом 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как выяснили следователи, инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганской области подделывали акты о пожарах, которые произошли на территории дачного кооператива «Волчье озеро» в Новоайдарском районе, чтобы создать видимость их эффективной ликвидации.

Чиновники вносили в официальную документацию ложную информацию о якобы выездах на охваченную огнем территорию и о ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.

По данным следствия, всего для искажения статистических показателей были подделаны 46 актов о пожарах.

В результате масштабных пожаров на территории дачного кооператива погибли три человека, также были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Сейчас обвинительные акты переданы в суд, против начальника отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц), а против пятерых сотрудников подчиненных территориальных подразделений — по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, продолжается досудебное расследование по фактам служебной халатности и присвоения чужого имущества, в преступлениях подозревают руководство и служащих управления ГСЧС в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.