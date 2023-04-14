Американський нацгвардієць злив секретні документи, які наполохали пів світу. Вирахувати його допомогла кухонна стільниця — хронологія шпигунського скандалу

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Kate Ban / «Бабель»

Тринадцятого квітня в США затримали 21-річного Джека Тейшейру, пілота Національної гвардії Військово-повітряних сил США. ФБР підозрює, що саме Тейшейра опублікував таємні документи США про війну в Україні та інші дані, які, серед іншого, підтверджують, що Штати шпигують за своїми партнерами. Вперше документи зʼявилися ще минулого року, на закритому сервері популярної серед геймерів платформи Discord. На них не звертали уваги, доки 5 квітня їх не запостив російський пропагандистський телеграм-канал. У документах є чутлива інформація про стан української та російської армій, а також аналіз подальших сценаріїв розвитку війни. Зокрема, в документах відмічають слабкість української протиповітряної оборони, критикують новостворені українські резерви, оцінюють рівень втрат української та російської армій. Аналітики також розглядають чотири «найбільш дикі» сценарії подальшого перебігу війни — смерть володимира путіна чи Володимира Зеленського, зміна керівництва російської армії та удар України по Кремлю. Все це може кардинально змінити хід війни або призвести до ескалації. В цілому, американці не очікують, що до кінця цього року Україна зможе відвоювати, а росія — завоювати значні нові території. Досі немає чіткого розуміння, чи дійсно всі ці документи — справжні. Цей витік називають найбільшим за останні десять років. Ідентифікувати Тейшейру допомогла частина кухонної стільниці, яка потрапила на фото документів. Розповідаємо все, що відомо про нього й витік на цей момент.

Хронологія витоку документів Жовтень 2022 — лютий 2023 На форумі Discord на сервері Thug Shaker Central зʼявляються документи американських спецслужб про війну росії в Україні та про події в інших частинах світу. 1—2 березня WowMao, користувач Discord, публікує понад 30 документів на іншому сервері в Discord, частина з них має гриф Top Secret. 4 березня На Discord-сервері Minecraft Earth Map публікують 10 документів. Вони зʼявляються як аргумент під час сварки двох користувачів про війну в Україні та карти Minecraft. 5 квітня, 18:50 На форумі 4chan публікують документи з того ж витоку, що на Discord. Це робить користувач CXWfLHRB. 5 квітня, 21:30 У проросійському телеграм-каналі Donbass Devushka зʼявляються перші документи. Один з них збігається зі зливом на 4chan — це карта зі статистикою втрат української та російської армій. Цифри відфотошоплені: російські втрати занижені, а українські завищені. 6 квітня Видання The New York Times пише, що в мережі опублікували засекречені військові документи, а в Пентагоні почали власне розслідування витоку. Військові аналітики заявляють, що деякі документи, схоже, відредаговані, але певні дані виглядають автентично: наприклад, графіки поставок зброї Україні, чисельність військ та батальйонів. «Ми знаємо про публікації в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання», — каже заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. 7 квітня, 4:03 Reuters пише, що американські високопосадовці на умовах анонімності заявили, що вважають росію імовірно причетною до витоку секретних документів. 7 квітня, 12:48 Радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter пише, що документи — «фотошоп та віртуальні псевдозливи». Він вважає, що це робота російської пропаганди. 7 квітня, 14:07 Михайло Подоляк пише, що нібито злиті документи ― частина інформаційної гри росії. 7 квітня Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону говорить, що Україна чекає на результати розслідування Пентагону, і застерігає, що це може бути частиною російської пропаганди. 7 квітня На засіданні Ставки головнокомандувача обговорюють, як запобігати витоку секретної інформації. Ніяких деталей не повідомляють. 8 квітня, 14:18 Михайло Подоляк знову пише про те, що «злив» сфабрикований росією. 8 квітня The New York Times пише: злив свідчить про те, що американська розвідка шпигує за вищим військовим і політичним керівництвом України. Це роблять, щоб краще розуміти плани України. Один з американських високопосадовців каже, що цей витік може ускладнити обмін розвідданими з партнерами, адже тепер є сумніви, чи справді США аж так добре їх захищають. 9 квітня The New York Times повідомляє, що в документах є свідчення про тиск США на Ізраїль, щоб той надав Україні летальну зброю. Також в документах знаходять дані про шпигування США за чиновниками сектора безпеки Південної Кореї. У Сеулі заявляють, що це «погані новини». 10 квітня На брифінгу помічник голови Пентагону Кріс Мігер говорить, що в Пентагоні ще оцінюють шкоду через витік документів. Але публічною стала «дуже чутлива, секретна» інформація. Щоб зрозуміти, як це сталося, у Пентагоні працюють цілодобово. 10 квітня CNN пише, що через витік документів Україна вже змінила частину власних військових планів. 10 квітня Член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін говорить, що частина інформації у зливах є правдивою, але він вважає документи російською дезінформацією. 11 квітня Politico пише, що США в стані кризи з союзниками через витік документів і намагається їх заспокоїти. 11 квітня У Південній Кореї заявляють, що «значна частина» злитих документів ― несправжня. В адміністрації президента Південної Кореї запевняють, що США не стежать за Південною Кореєю, і підрив співпраці зі США «компрометує національні інтереси». 11 квітня Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки та оборони США, на брифінгу говорить, що деякі документи були підроблені. Але США все ще опрацьовують решту документів і поки не можуть дати точних висновків. «Ми не знаємо, хто стоїть за цим», ― заявляє він. 12 квітня Журналісти The Washington Post повідомляють, що знайшли двох людей, які знають чоловіка, який злив секретні документи. За їхніми словами, він пів року викладав їх у закритому чаті на 25 людей, серед яких були й неповнолітні. 13 квітня Платформа Discord, на якій опублікували документи, заявляє, що буде співпрацювати зі слідством. 13 квітня, вечір The New York Times називає ім’я того, хто стоїть за зливом документів. Це 21-річний Джек Тейшейра, нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс. За кілька годин ФБР затримує Тейшейру.

Увечері 13 квітня близько півдюжини агентів ФБР проникли на територію резиденції в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс, де Джек Тейшейра жив зі своєю матір’ю. Хлопець не пручався арешту, пише The New York Times. Родина Тейшейри завжди була пов’язана з військовими — його мати раніше працювала в некомерційних організаціях, що займаються ветеранами, а також у Департаменті ветеранів штату Массачусетс. Тож і Тейшейра обрав цей шлях, закінчив коледж і став рядовим членом 102 розвідувального крила. У 2019 році він приєднався до Національної військово-повітряної гвардії Массачусетса, у липні минулого року його підвищили до пілота першого класу. Але його головним завданням було обслуговувати кіберсистеми на базі в Массачусетсі, де Тейшейра був прикріплений до розвідувального підрозділу.

Поза роботою Тейшейра був адміністратором закритої групу Thug Shaker Central у Discord, де спілкувалися приблизно 20—30 молодих людей і підлітків. Учасники групи, пише The New York Times, об’єдналися через спільну любов до зброї, расистських онлайн-мемів і відеоігор. Тейшейра писав під псевдонімом OG, публікував багато мемів і відео.

«Всі поважали OG, — розповідає журналістам учасник групи з псевдонімом «Вахкі». — Він був міфом, легендою». Вахкі додає, що Тейшейра не хотів, аби документи, які він публікував, вийшли за межі закритої групи на Discord: «Цей хлопець був християнином, пацифістом, просто хотів повідомити своїм друзям про те, що відбувається». У цій групі також були кілька людей з України — усі вони грали разом в комп’ютерні ігри. Тейшейра був дуже засмучений тим, що росія воює з Україною, і вважав, що між країнами «є багато спільного».

Браузер не підтримує відео Затримання Джека Тейшейри у його помешканні, 13 квітня 2023 року. Boston News

Контент, який публікував Тейшейра, змінювався поступово, згадує Вахкі. Влітку хлопець викладав аналітичні записки про те, що відбувається у світі. Вони були складними для розуміння, тому не всі їх сприймали всерйоз — а Тейшейра ображався. З жовтня він почав публікувати фотографії таємних документів — карти бойових дій в Україні з позначкою «Надсекретно». Вахкі стверджує, що всього Тейшейра виклав близько 350 документів.

Учасники групи домовилися, що ці документи не підуть далі, бо вже тоді розуміли, що розголошувати їх не варто. Однак угоду виконали не всі. Сімнадцятирічний Лукка зберіг фото документів і згодом вони з’являлися в різних місцях — від езотеричних та ігрових чатів до групи фанатів британського ютубера. Досить довго на документи не звертали увагу, поки хтось не виклав їх спочатку на форумі 4chan, а потім і в російському телеграм-каналі — тоді вже про витік стало відомо широкому загалу. Тейшейру це дуже налякало, каже Вахкі. «Я ніколи не хотів, щоб це було так. Я молив Бога, щоб цього ніколи не сталося. І я молився, молився і молився», — написав Тейшейра в групі, згадує Вахкі. А потім закрив свій акаунт.

Ідентифікувати Тейшейру допомогло фото кухонної стільниці, яке побачили в соцмережах його сестри. Вона була ідентичною тій, на якій фотографували секретні документи. До інших соцмереж Тейшейри та його рідних привів його акаунт на ігровій платформі Steam.

Спочатку було незрозуміло, як у Тейшейри зʼявилися ці документи. Були версії, що він зламував електронні пошти вищих офіцерів або забирав документи зі спеціального контейнеру, де їх мали знищувати. Але судові файли доводять інше — Тейшейра мав легальний доступ до засекреченої інформації. Його він отримав, щоб підтримувати роботу внутрішньї системи Нацгвардії, де зберігались секретні файли. Через це Тейшейра проходив ретельну перевірку і мав би підписати документ про нерозголошення.

Представники поліції та ФБР біля помешкання Тейшейри, 13 квітня 2023 року. Getty Images

Про що йдеться в злитих документах

Коли документи вперше з’явилися в інтернеті, багато хто поспішив заявити, що вони стосуються потенційного контрнаступу України. Насправді, критично нової інформації саме про контрнаступ там не було. Один із документів показував стан підготовки дев’яти нових бригад ЗСУ. Шість із них мали бути готові до кінця березня, а ще три — до кінця квітня. Майже всіх їх мали забезпечити західною технікою і частково українською. Основна проблема — бригадам не вистачає боєприпасів. Росіяни ж готуються зустрічати західну техніку на полі бою. В армії планують створити спеціальні підрозділи, які зможуть знищувати західну техніку, а військовим оголосять додаткові премії за це.

Ще один з документів оцінював втрати росії та України на війні. Саме його росіяни поширювали через свої телеграм-канали, але суттєво занизили свої втрати і завищили українські. У документах, які публікував Тейшейра, втрати України оцінюються як 15,5—17,5 тисячі загиблих та 109—113,5 тисячі поранених. А російські — 35,5—43 тисячі загиблих та 154—180 тисяч поранених. Російська армія втратила понад дві тисячі танків та майже чотири тисячі броньованих машин, тоді як Україна — 468 танків та трохи понад тисячу броньованих машин.

Була в документах і оцінка стану української ППО та навіть її розташування. До початку травня до більшості українських систем ППО закінчаться ракети, а сама вона зможе успішно відбити ще два-три масовані ракетні удари. Це призведе до того, що в росії з’явиться можливість панувати в повітрі і вона зможе майже безперешкодно обстрілювати ледь не всю лівобережну Україну.

Журналісти чекають на виході із суду, де слухатимуть справу Тейшейри, 14 квітня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Ще в одному документі розповідають про військових НАТО в Україні — це 97 людей із п’яти країн. Найбільше військових із Великої Британії (50) та Латвії (17), зі США всього 14. У Білому домі цю цифру підтвердили й наголосили, що ті займаються «питаннями безпеки», тобто фактично охороняють посольство.

Окрема тема — це стан справ у самій росії. Документи підтверджують інформацію про конфлікт між власником «ПВК Вагнера» Євгенієм Пригожиним та міністром оборони Сергієм Шойгу. Путін навіть провів з обома зустріч, щоб залагодити конфлікт, але неясно, чи вдалося йому це. Напруга є також між ФСБ та Міноборони. ФСБ оцінює втрати російської армії як понад 100 тисяч людей — і це без врахування нерегулярних підрозділів на кшталт бойовиків «Л/ДНР», Росгвардії, «вагнерівців» та інших. Силовики не довіряють даним про втрати, які передає Міністерство оборони росії.

Але документи стосуються не тільки війни в Україні. Там багато інформації про інші країни, зокрема саме про внутрішній стан справ. Це непрямо підтверджує, що США шпигують за своїми партнерами — і за керівництвом України теж. Наприклад, у документах переповідають, що говорило українське військово-політичне керівництво про Бахмут. Наприкінці лютого очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов оцінював ситуацію в Бахмуті як катастрофічну і запропонував відправити туди на два тижні елітні підрозділи ГУР, які утримують дороги до міста. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський просив у Буданова відправити до Бахмуту підрозділ KRAKEN. Заступник голови ОП Роман Машовець казав, що всі дороги до Бахмуту прострілюються росіянами, тому українські військові занепадають духом і вважають, що їх майже оточили.

В документах багато й іншої цікавої інформації. Наприклад про те, як у 2022 році російський винищувач у Чорному морі ледь не збив британський літак — ракета не спрацювала штатно і не влучила. На початку 2023 року Китай вирішив таки постачати летальну зброю росії, замаскувавши її під цивільну техніку. Але досі США кажуть, що не бачать ознак таких поставок. Є інформація про внутрішні перемовини в керівництві Південної Кореї, яке не хоче постачати зброю Україні навіть під тиском США. Штати просили боєприпаси для себе, але в Кореї боялися, що зрештою ця зброя буде в Україні. Щоправда, це не завадило Південній Кореї схвалити поставки 500 тисяч снарядів на склади США, а ті натомість передадуть свої боєприпаси Україні.

Частина документів стосувалася Ізраїлю. Наприклад, у США розробляли сценарії, за якими Ізраїль погодиться передати Україні летальну зброю. Також в одному з документів йдеться про те, що США підозрюють генсека ООН Антоніу Гутерреша в надмірній поступливості росії. Зокрема, він нібито був готовий на широкі поступки для рф в обмін на продовження «зернової угоди». У Пентагоні вважають, що такі дії Гутерреша підривають зусилля Заходу із притягнення росії до відповідальності за війну.

За кожен документ Тейшейрі загрожує до 10 років ув’язнення — тобто загалом тисячі років тюрми, якщо документів дійсно було 350. Нинішній витік Financial Times називає найбільшим з 2013 року, коли підрядник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден передав журналістам секретні документи про системи стеження за американськими громадянами.