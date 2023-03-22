Дональд Трамп заявив, що його заарештують. Усе це через роман з порноакторкою. А хіба його можна заарештувати? Що кажуть інші республіканці? ― коротко розповідаємо про справу

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Вісімнадцятого березня 2023 року колишній президент США Дональд Трамп заявив, що очікує свого арешту найближчими днями, скоріше за все — у вівторок, 21 березня. І закликав своїх прихильників виходити на протести. Переймається він через справу про порноакторку Стормі Деніелс, якій Трамп заплатив, щоб вона тримала в таємниці їхній роман. Трампа поки не заарештували, але Кримінальний суд на Мангеттені в Нью-Йорку підготувався до найгіршого — його посилено охороняє поліція, яка загородила всі підходи до будівлі. Звідки Трамп узяв дату арешту, незрозуміло, бо ніяких конкретних заяв прокуратура не робила. Окружний прокурор Алвін Брегг лише заявив, що велике журі готове заслухати покази самого Трампа. Це свідчить про те, що попередній етап справи наближається до фіналу. «Бабель» розповідає, в чому суть справи проти Трампа, які ще справи проти нього зараз є та як реагують колеги по Республіканській партії на його заяви та перспективу нових протестів перед виборами президента 2024 року.

За що Трампа можуть заарештувати? За секретні документи, які він узяв додому?

Ні, поки що йдеться про іншу справу. У 2016 році, під час передвиборчої кампанії порнозірка Стормі Деніелс звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман з Трампом. Нібито, вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс $130 тисяч за мовчання.

І це протизаконно?

Загалом, ні. Якби Трамп просто дав їй свої гроші, то нічого такого б не було. Але платив Деніелс його адвокат Майкл Коен. Походження грошей викликало питання, Коен заявляв, що заплатив Деніелс зі своїх особистих грошей, але для цього оформив фірму-одноденку Essential Consultants LLC. Після чого Коен і Деніелс уклали угоду про нерозголошення інформації. Підписів Трампа на жодних документах немає. У документах Трамп та Деніелс фігурували під псевдонімами «Пеггі Петерсон» і «Девід Деніссон». А офіційно платіж оформили як «юридичні витрати». За законом штату Нью-Йорк це вже вважається підробкою документів.

Актриса фільмів для дорослих Стормі Деніелс виходить з Окружного суду Південного округу Нью-Йорка на слуханнях у справі Майкла Коена, адвоката та довіреної особи Трампа, 16 квітня 2018 року. Getty Images / «Бабель»

Але навіть у такому разі це лише дрібне правопорушення, а не злочин. Щоб висунути серйозне обвинувачення, прокурорам треба довести, що Трамп намагався приховати інші незаконні дії. Наприклад, порушення закону про вибори. Нью-йоркська прокуратура розглядає варіант звинуватити Трампа в цьому, тому що намір приховати платіж Деніелс та всю цю історію свідчить про бажання ввести в оману виборців.

Прокуратурі потрібно довести, що виплата Деніелс має якийсь стосунок до виборів. Але тут їм можуть допомогти закони штату Нью-Йорк, які визначають внесок у виборчу кампанію як «будь-яку цінну річ, зроблену у звʼязку з виборами».

Якими саме нормами буде оперувати нью-йоркська прокуратура, поки що невідомо. Американські правознавці висувають різні теорії. Є закон штату Нью-Йорк 14-126, який забороняє схиляти людину до витрачання грошей, щоб обійти обмеження витрат на передвиборчу кампанію. Що по суті зробив Трамп, змусивши Коена заплатити зі свого рахунка. Є ще закон штату 17-152, за яким злочинною є будь-яка змова, яка сприяє обранню кандидата «незаконними методами». Юридична оглядачка Ліза Рубін робить ставку саме на цю норму у справі Трампа.

Але це не єдина справа проти Трампа?

Так, є ще декілька — про приховування секретних документів, про заклики до штурму Капітолія та цивільний позов про завищення вартості активів у сфері нерухомості.

Зберігання таємних документів наразі все ще розслідує Міністерство юстиції. Там очікують показів ключового свідка — особистого помічника Трампа Волта Наути. З 1970-х у кожного президента США зазвичай є помічник, якого вибирають серед офіцерів Військово-морського флоту. Але Наута — особливий випадок, бо він залишився з Трампом і після його президентства, для цього звільнився з флоту.

Трамп завжди возить за собою по країні безліч картонних коробок, в які кидає усе, що йому наразі не потрібно, але може знадобитися потім — недочитані газети, мʼячі для гольфу, документи. Логістикою та вмістом цих коробок займався Наута, і саме там могли опинятися секретні документи, які потім знайшли в маєтку. Тож від показів помічника багато що залежить, і поки не відомо, чи зберіг він лояльність до Трампа.

У другій справі — щодо штурму Капітолія — на початку березня 2023 року Мінʼюст заявляв, що президентський імунітет не захищає Трампа. Тому що заклики до насильницьких дій не є частиною його обовʼязків. При цьому Мінʼюст підкреслив, що не робить висновків, чи винен Трамп, просто констатує відсутність імунітету. Проти Трампа зараз є колективний цивільний позов від двох поліцейських і 11 конгресменів, які постраждали під час штурму. Одночасно комітет Конгресу США, який провів власне розслідування штурму, вимагає порушити проти Трампа кримінальну справу.

Позов щодо вартості активів проти Трампа подала Летиція Джеймс, генеральний прокурор Нью-Йорку. Цю справу мали слухати в суді 21 березня, але засідання перенесли — хтось повідомив, що в будівлі суду є бомба. Поліція все перевірила, бомбу не знайшла.

При цьому справу проти Гіларі Клінтон Трамп уже програв. У березні 2022 року він подав позов, звинувачуючи Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016-го. Але позов не лише відхилили, а ще й оштрафували самого Трампа на $1 мільйон, звинувативши в тому, що він намагався використати судову систему в політичних цілях.

Що кажуть інші республіканці про можливий арешт Трампа?

Спікер-республіканець Палати представників Кевін Маккарті висловився обережно. З одного боку, справу проти Трампа щодо виплат порнозірці він назвав «обурливим зловживанням владою з боку окружного прокурора». З іншого — висловився проти ідеї Трампа кликати виборців на протести.

Головний передвиборчий конкурент Трампа всередині партії Рон Десантіс також сказав, що розслідування проти експрезидента — політично вмотивовані та «фундаментально хибні». Але при цьому кинув камінець у город Трампа, пошуткувавши, що він особисто просто немає такого досвіду — платити порнозіркам, щоб приховати романи з ними.

Рон Десантіс, губернатор Флориди, виступає під час заходу Freedom Blueprint у Де-Мойні, штат Айова, США, 10 березня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Прихильники Трампа в Республіканській партії залишилися невдоволені такою реакцією Десантіса.

«Тоді як увесь консервативний рух обʼєднався проти несправедливого звинувачення президента Дональда Трампа, губернатор Десантіс діє нерішуче, записавши якийсь дешевий влог», — заявив Тейлор Будович з передвиборчого штабу Трампа.

Команда Трампа тисне на інших республіканців, вимагаючи підтримки. І це не дивно, бо на тлі скандалів колишній президент може втрачати підтримку навіть серед палких прихильників. За опитуваннями, 44% виборців республіканців стежать за справами проти Трампа, і результат може вплинути на їхній голос на виборах 2024 року.

Загалом, ці справи знову розкололи громадську думку в США. Половина американців вважає, що його мають засудити хоча б за підбурювання до штурму Капітолія. При цьому лише 28% вірять, що таке реально може статися.

А що взагалі американці думають зараз про Трампа, Десантіса та інших?

За опитуваннями, до Трампа позитивно ставляться 38% усіх американців, а до Десантіса — 33%. Те саме і серед виборців республіканців, за різними опитуваннями, за Трампа готові голосувати 42—46%, а за Десантіса — лише 32—36%. На початку 2023 року Десантіс обходив Трампа, зараз ситуація змінилася, але це може бути тимчасовим ефектом скандалів та мобілізації прихильників колишнього президента.

Проблема Десантіса в тому, що в нього низька впізнаваність — 28% американців або ніколи про нього не чули, або не знають, що про нього сказати. У Трампа проблема інша — високий антирейтинг, до 30% американців не будуть за нього голосувати за жодних умов.

Рейтинг схвалення чинного президента Джо Байдена стабільний — 42%.

Налаштовані проти Трампа демонстранти біля Кримінального суду на Мангеттені, 21 березня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

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