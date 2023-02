Землетрус у Туреччині вбив десятки тисяч людей та знищив 25 тисяч будівель. Найімовірніше, трагедія була б меншою, якби не корупція в будівельній сфері — переказуємо аналітику західних видань

Тексти

Шостого лютого на південному сході Туреччини та на території Сирії сталося два потужні землетруси — найбільші в регіоні за останні 90 років. Підземні поштовхи силою 7,7 тривали 65 і 45 секунд. Загинули 37 тисяч людей в Сирії та Туреччині, найбільше постраждала саме Туреччина — там землетрус зруйнував десять провінцій та вбив 31 тисячу людей. Більшість із них загинули під руїнами власних квартир. Багатоповерхівки розколювалися навпіл, миттєво обвалювалися і навіть перекидалися. У Туреччині діють одні з найсуворіших у світі вимог до будівництва в сейсмічно небезпечних регіонах. Такі норми зʼявилися після попередніх землетрусів, але не врятували під час нинішнього. Західні медіа аналізують, чому будинки не витримали ударів і що робитиме президент Реджеп Ердоган, чия карʼєра почалася 20 років тому саме завдяки сильному землетрусу. Переказуємо публікації The New York Times, BBC, Financial Times, Bloomberg і The Guardian.

Землетрус став одним з найсмертоносніших у Туреччині за майже 100 років. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), у Туреччині та Сирії постраждали до 26 мільйонів людей, приблизно 37 тисяч загинули. Однак кількість жертв буде зростати, адже завали ще розбирають. Швидко зробити це не вдасться — зруйновані більше ніж 25 тисяч будівель. Лише в Туреччині понад мільйон людей залишилися без даху над головою.

Якби будували за нормами, багатоповерхівки б вистояли, пише BBC із посиланням на експерта з планування та управління надзвичайними ситуаціями в Університетському коледжі Лондону Девіда Александера. Він каже, що в багатьох місцях поштовхи були слабшими за максимальні показники. Дома, лікарні та торгові центри мали б вистояти, якби їх збудували з дотриманням норм сейсмічного будівництва, які закладені в турецькому законодавстві. Зруйнувалися не тільки старі будинки, але й елітні новобудови. Коли там продавали квартири, пише ВВС, то в рекламних оголошеннях вказували, що багатоповерхівки зроблені з першоякісних матеріалів і відповідають останнім правилами захисту від землетрусів. Середня вартість квартир у них за турецькими мірками висока — до $200 тисяч.

Із ВВС погоджується і The Guardian. Журналісти цитують наукового співробітника відділу сейсмотехніки Стамбульського університету Богазічі Хакана Сулеймана, який говорить, що будівлі, спроєктовані з урахуванням землетрусів, майже не руйнуються. Якби такі були в Туреччині, то сценарій розвитку трагедії був би іншим — постраждала б переважно інфраструктура, яку можна швидше відновити, і це не забрало б стільки життів. У Туреччині кажуть, що ніхто не очікував такого масштабного землетрусу.

Турецькі стандарти безпеки будівництва вважаються одними з найкращих у світі, вони регулярно оновлюються для сейсмонебезпечних регіонів. Востаннє їх оновлювали у 2018 році. Згідно із законодавством, будинки потрібно зводити з армованого бетону. Опорні стіни та стовпи мають зводити таким чином, щоб будинок компенсував вплив землетрусу. Тоді перекриття під час катастрофи не буде обвалюватися вертикально, складаючись одне на одне, як сталося зараз.

Правила для будівництва в сейсмонебезпечних районах погодили після землетрусу 1999 року. Тоді в Туреччині у зруйнованих будинках загинули 17 тисяч людей. Катастрофа привела до влади нинішнього президента країни Ердогана. Його Партія справедливості та розвитку перемогла у 2002 році на парламентських виборах, а у 2003-му він очолив уряд і відтоді керує країною. Під час передвиборчої кампанії 20 років тому Ердоган обіцяв суспільству якомога швидше ліквідувати наслідки землетрусу і створити прозоре законодавство в будівельній галузі.

Ердоган зробив будівництво основою економічного зростання країни — за 20 років його правління в Туреччині масово будували дороги, мости, торгові центри та житло. Багато провідних будівельних магнатів країни мають тісні звʼязки з ним або його партією, пише The New York Times, але імена не називає. Для того, щоб у країні швидше будувалося житло, а ціни на нього не зростали, уряд дозволяв забудовникам уникати штрафів за порушення норм будівництва в сейсмічно небезпечних районах.

Уряд Туреччини також періодично оголошував так звані будівельні амністії, які принесли в казну мільярди лір — остання була у 2018 році. Під час таких амністій забудовник платив у державний бюджет якусь суму, і держава більше не мала претензій до обʼєктів, які звели з недостатнім захистом від землетрусів — із дешевих матеріалів, у короткі строки та без врахування експертиз ґрунту. Одна з причин, чому це робили, — великий попит на житло. У районах, які найбільше постраждали під час цього землетрусу, за останні 10 років різко зросла кількість населення, туди переселилися мешканці Сирії, які втекли від війни. Як каже голова палати профспілки інженерів та архітекторів Стамбулу Пелін Пінар Ґірітліоглу, у 10 постраждалих провінціях Туреччини амністували 75 тисяч будівель. Третину з них зруйнував останній землетрус.

Після землетрусу турецький уряд розпочав репресії проти будівельних компаній, пише Financial Times. Заарештували 113 людей, яких підозрюють у недбалому будівництві, ще 20 підозрюваних розшукують. Міністерство юстиції створило бюро, яке розслідує злочини, повʼязані із землетрусом, 150 прокурорів опитують підрядників, геодезистів та інших експертів. Усіх перевіряють на недбалість і правопорушення, які могли призвести до обвалення будівель. Прокуратура збирає зразки матеріалів, з яких зведені багатоповерхівки, пише Bloomberg.

Жорсткими діями влада демонструє населенню, що винні будуть покарані, пише Financial Times. Для Ердогана це важливо, адже за три місяці у країні пройдуть президентські та парламентські вибори. За планом вони мають відбутися 14 травня, хоча через катастрофу їх можуть перенести на 18 червня.

Аналітики говорять, що за два десятиліття правління Ердоган ще ніколи не стикався з такими викликами, як зараз. Останні чотири роки економіка Туреччини занепадає — турецька ліра обвалилася майже наполовину, інфляція зросла на третину. Утім, соціологічні опитування, які проводили в кінці 2022 року, гарантували перемогу Ердогана на виборах. А от його Партія справедливості та розвитку після катастрофи може отримати менше місць в парламенті, ніж має зараз. Тоді президенту доведеться домовлятися з більшою кількістю депутатів з інших партій, щоб сформувати уряд. Опозиціонери вже звинувачують Ердогана в тому, що він не ліквідував «будівельні амністії». Президент же перекладає відповідальність на забудовників. Як резюмує The Guardian, від того, як уряд впорається з наслідками землетрусу, залежить політичне майбутнє Ердогана та його партії.

Чоловік плаче після того, як через 176 годин після землетрусу його матір врятували з-під уламків будівлі, що зруйнувалася, 13 лютого 2023 року, Хатай, Туреччина. Getty Images / «Бабель»

