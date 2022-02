Що подивитися у вихідні. «Вигадана Анна» про реальну російську шахрайку, четвертий сезон «Розчарування» і новий трилер від Стівена Содерберга

Тексти

Netflix

Цього тижня на Netflix, HBO Max і Apple TV+ вийшли чотири цікаві релізи. Серед них — серіал «Вигадана Анна» про історію шахрайки Анни Сорокіної, четвертий сезон анімаційного серіалу «Розчарування» від Метта Ґрейнінґа, трилер «Кімі» від Стівена Содерберга та підліткова драма «Небо всюди». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Серіал про реальну історію шахрайки «Вигадана Анна»

Про що серіал. Сюжет на основі реальної історії. Росіянка Анна Сорокіна, яка довго жила в Німеччині, переїхала до США. Вона придумала шахрайську схему — називалася донькою німецького мільйонера Анною Делві, відвідувала розкішні вечірки та заходи, знайомилася з людьми, брала кредити та позичала гроші. У 2019 році суд визнав її винною у шахрайстві та засудив до 12 років в’язниці. Однак зараз вона вже на волі. Детально про її історію ми вже писали.

Inventing Anna / Netflix / шоуранер — Шонда Раймс / у головних ролях — Джулія Ґарнер, Анна Кламскі, Аріан Моаєд / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% від критиків / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The New York Times вважає, що серіал чомусь змушує нас симпатизувати Анні, хоча саме сентиментальні епізоди повністю вигадані сценаристами. The Guardian пише, що Джулія Ґарнер у ролі Делві зачаровує.

Анімаційний серіал «Розчарування» — четвертий сезон

Про що серіал. Продовження пригод принцеси-алкоголічки Бін та її друзів ельфа Ельфо й демона Люцика від автора «Сімпсонів» і «Футурами» Метта Ґрейнінґа. Четвертий сезон розпочинається в пеклі, де Бін намагаються видати заміж за Сатану. Люцик тим часом планує втечу з раю, а Ельфо рятується від огрів. Якщо ви дивилися минулі сезони, то все зрозуміли. Якщо ні, то почніть з першого.

Disenchantment / Netflix / автор — Метт Ґрейнінґ / у головних ролях (озвучка) — Еббі Якобсон, Ерік Андре, Нат Факсон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut каже, що сезон сподобається усім глядачам, хто вже зайшов так далеко. І для божевільного мультсеріалу це нормально. Оглядач на But Why Tho? вважає, що авторам потрібно починати більш детально розповідати повну історію, не відволікаючись на сюжети окремих епізодів.

Детективний трилер «Кімі»

Про що фільм. Молода дівчина Анжела Чайлдс страждає на агорафобію і не виходить з дому, тому майже не відчуває змін, коли в Сієтлі запроваджують карантин через пандемію ковіду. Вона працює оператором Kimi — голосового пристрою на кшталт Alexa, що приймає накази від користувачів. Анжела слухає аудіо з пристроїв і перевіряє, чи правильно Kimi сприймає інформацію. Одного разу вона помічає дивні меседжі з одного пристрою, які можна інтерпретувати як насильницький злочин. Анжела намагається змусити своє керівництво діяти, але швидко розуміє, що в компанії намагаються приховати якісь дані. Вона веде власне розслідування, під час якого їй все ж доведеться вийти з дому.

KIMI / HBO Max / режисер — Стівен Содерберг / у головних ролях — Зої Кравітц, Ріта Вілсон, Індія де Бефорт / тривалість — 1 година 29 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 56% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що в цьому фільмі режисер радше відточує свій стиль, аніж справді знімає повноцінне кіно. Оглядач на RogerEbert пише, що це гарний фільм на тему стеження та вуаєризму, який її нарешті осучаснює.

Підліткова драма «Небо всюди»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 2010 року американської письменниці Дженді Нельсон, вона ж написала сценарій. Ленні Вокер навчається у школі, грає на кларнеті та болісно переживає раптову смерть своєї старшої сестри Бейлі. Тобі — хлопець Бейлі, який теж страждає після її смерті, — стає для Ленні найближчою людиною. Але одного разу вона зустрічає нового учня Джо Фонтейна, який освідчується їй у коханні. Тепер Ленні треба вибрати, з ким із хлопців проводити час і що робити зі своїм минулим та майбутнім.

The Sky Is Everywhere / Apple TV+ / режисер — Жозефін Декер / у головних ролях — Грейс Кауфман, Джейсон Сіґел, Черрі Джонс / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 65% від критиків / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. The Guardian зазначає чудову естетику фільму і хвалить режисера за те, що він не зробив підліткову драму сірою і похмурою, як багато інших. Variety стверджує, що авторам так і не вдалося розкрити динаміку емоцій Ленні, а персонажі загалом виглядають пласкими.

Ми щотижня відстежуємо новинки на стримінгах, щоб ви нічого не пропустили. Підтримайте «Бабель» донатом.