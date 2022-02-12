Что посмотреть в выходные. «Изобретая Анну» о реальной российской мошеннице, четвертый сезон «Разочарования» и новый триллер от Стивена Содерберга

Сериал о реальной истории мошенницы «Изобретая Анну»
О чем сериал. Сюжет основан на реальной истории. Россиянка Анна Сорокина, долгое время жившая в Германии, переехала в США. Она придумала мошенническую схему — называлась дочерью немецкого миллионера Анной Делви, посещала роскошные вечеринки и мероприятия, знакомилась с людьми, брала кредиты и одалживала деньги. В 2019 году суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил к 12 годам тюрьмы. Но сейчас она уже на свободе. Подробно о ее истории мы уже писали.
Что говорят критики. The New York Times считает, что сериал почему-то заставляет нас симпатизировать Анне, хотя именно сентиментальные эпизоды полностью выдуманы сценаристами. The Guardian пишет, что Джулия Гарнер в роли Делви завораживает.
Анимационный сериал «Разочарование» — четвертый сезон
О чем сериал. Продолжение приключений принцессы-алкоголички Бин и ее друзей эльфа Эльфо и демона Люцика от автора «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга. Четвертый сезон начинается в аду, где Бин пытаются выдать замуж за Сатану. Люцик тем временем планирует побег из рая, а Эльфо спасается от огров. Если вы смотрели прошлые сезоны, то все поняли. Если нет, то начните с первого.
Что говорят критики. ReadySteadyCut говорит, что сезон понравится всем зрителям, кто уже зашел так далеко. И для безумного мультсериала это нормально. Обозреватель на But Why Tho? полагает, что авторам нужно начинать более подробно рассказывать полную историю, не отвлекаясь на сюжеты отдельных эпизодов.
Детективный триллер «Кими»
О чем фильм. Молодая девушка Анжела Чайлдс страдает агорафобией и не выходит из дома, поэтому почти не чувствует перемен, когда в Сиэтле вводят карантин из-за пандемии ковида. Она работает оператором Kimi — голосового устройства типа Alexa, принимающего приказы от пользователей. Анжела слушает аудио с устройств и проверяет, правильно ли Kimi воспринимает информацию. Однажды она замечает странные месседжи с одного устройства, которые можно интерпретировать как насильственное преступление. Анжела пытается заставить свое руководство действовать, но быстро понимает, что в компании пытаются скрыть какие-то данные. Она ведет собственное расследование, в процессе которого ей все же придется выйти из дома.
Что говорят критики. The Guardian считает, что в этом фильме режиссер скорее оттачивает свой стиль, чем действительно снимает полноценное кино. Обозреватель на RogerEbert пишет, что это хороший фильм на тему слежки и вуайеризма, который ее наконец-то осовременивает.
Подростковая драма «Небо повсюду»
О чем фильм. Экранизация одноименного романа 2010 года американской писательницы Дженди Нельсон, она же писала сценарий. Ленни Уокер учится в школе, играет на кларнете и болезненно переживает внезапную смерть своей старшей сестры Бэйли. Тоби — парень Бейли, тоже страдающий после ее смерти, — становится для Ленни самым близким человеком. Но в какой-то момент она встречает нового ученика Джо Фонтейна, который признается ей в любви. Теперь Ленни нужно выбрать, с кем из ребят проводить время и что делать со своим прошлым и будущим.
Что говорят критики. The Guardian отмечает замечательную эстетику фильма и хвалит режиссера за то, что он не сделал подростковую драму серой и мрачной, как многие другие. Variety утверждает, что авторам так и не удалось раскрыть динамику эмоций Ленни, а персонажи в целом выглядят плоскими.
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