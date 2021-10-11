Півтора року тому всі тільки й говорили, що про «плівки Єрмака», а потім (майже) всі про них забули. Але не Оксана Коваленко — детальний розбір великої справи, в якій багато СБУ

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Півтора року тому, 29 березня 2020 року, на той час народний депутат «Слуги народу» Гео Лерос заявив, що брат на той час помічника президента Андрія Єрмака Денис Єрмак «барижить державними посадами». На підтвердження своїх слів Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою. На них Денис Єрмак веде переговори про призначення на державні посади. Разом з ним у кадрі його помічник Сергій Шумський і знайомий — Дмитро Штанько. На записах видно, що Шумський складає графік зустрічей Дениса Єрмака з кандидатами на посади. Дмитро Штанько пропонує кандидатів і допомагає організувати зустрічі. Штанько і Шумський заявили, що брали з кандидатів гроші і передавали їх Денису. Частину цих грошей він мав передати старшому брату Андрію. Після публікації плівок і взаємних звинувачень фігурантів скандалу розслідувати справу почали відразу кілька відомств. Лерос, Штанько і Шумський подали заяви в Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Андрій Єрмак — в СБУ і Держбюро розслідувань (ДБР). Всього зареєстрували не менше пʼяти проваджень. Про частину з них іноді згадують ЗМІ, про частину нічого не відомо. Що зараз з «плівками Єрмака» і що встигли дізнатися слідчі — розповідає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Національне антикорупційне бюро

Тридцятого березня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідування за заявою депутата Гео Лероса. Він стверджував, що людина, схожа на Дениса Єрмака, змовившись з подільниками, обіцяла допомогти певним кандидатам отримати посади голови Тернопільської держадміністрації та директора Іллічівського порту. З першого за свої послуги Єрмак хотів отримати 220 тисяч доларів, з другого — 620 тисяч. Це єдине провадження, яке стосувалося суті розмов на записах — ним зайнялося НАБУ.

За інформацією співрозмовника «Бабеля» в антикорупційних органах, у справі допитали Гео Лероса, Дениса Єрмака, його помічника Сергія Шумського та Дмитра Штанька. Двоє останніх, за словами співрозмовника, знайомого з матеріалами справи, давали нечіткі свідчення, іноді суперечили самі собі і відмовлялися від своїх слів. «Спочатку вони говорили, що [в схемі] був Андрій Єрмак, потім — що не було. Показання, не виглядали правдиво», — говорить співрозмовник.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Штанько це заперечує. «Ніхто не зіставив і вже не порівняє дзвінки Єрмака-молодшого [Дениса] до Єрмака-старшого [Андрія] про те, що він [Андрій] отримав гроші. Експертизи не провели, а зараз це вже нереально зробити, тому що телефони інші», — говорить Штанько. Він наполягає, що на плівках видно, як Денис Єрмак дзвонить братові і звітує.

Співрозмовник «Бабеля» в антикорупційних органах на умовах анонімності розповідає: слідство не підтвердило, що Андрій Єрмак отримував якісь гроші, до того ж жодне з анонсованих на плівках призначень не відбулося. Врешті в НАБУ вирішили, що судової перспективи у справи немає. САП 17 квітня перекваліфікувала справу в спробу шахрайства і передала її в Нацполіцію — такі справи її профіль. За словами співрозмовника «Бабеля» в антикорупційних органах, у шахрайстві підозрювали і Дениса Єрмака. Але вже через пʼять днів генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу до Служби безпеки України. Зазвичай це відомство не займається такими дрібними злочинами. Її профіль — захист державного суверенітету, боротьба з оргзлочинністю, тероризмом і таке інше. Чому справа потрапила в СБУ, нам зʼясувати не вдалося. У відомстві на запит «Бабеля» не відповіли. Можливо, однією з причин стало те, що СБУ керує близький друг президента Іван Баканов, а МВС на момент передачі справи очолював Арсен Аваков, з яким у влади були складні відносини.

Лерос подав у НАБУ ще одну заяву і через суд зобовʼязав відомство почати розслідування. Депутат звинуватив братів Єрмаків в одержанні неправомірної вигоди і зловживанні впливом. У НАБУ нам підтвердили, що розслідування триває, але подробиць справи, пославшись на таємницю слідства, не розповіли.

У НАБУ також двічі зверталися Штанько і Шумський. Вони звинувачували братів Єрмаків у шахрайстві і корупції. Перший раз Генпрокуратура закрила справу, а другий, за словами Штанька, — передала в СБУ.

Адвокат Гео Лероса всі запити «Бабеля» проігнорував.

Держбюро розслідувань

У Держбюро розслідувань за плівками Єрмака зареєстрували три провадження. Усі три, згідно ЄРДР — з ініціативи прокурора. Усі справи будувалися на одній гіпотезі: невідомий правоохоронний орган негласно стежив за братом Андрія Єрмака і хтось, імовірно співробітники цього правоохоронного органа, «злив» записи. Так вони хотіли вплинути на Андрія Єрмака. У квітні 2020 року три провадження обʼєднали в одне.

У рамках цієї справи провели серію обшуків. У Дмитра Штанька, за його словами, вилучили тільки флешку з записами, які опублікував Лерос і які Штанько скачав з інтернету.

Також провели експертизу записів, які оприлюднив Лерос. Співрозмовник «Бабеля» в ДБР, знайомий з суттю справи, розповідає, що оригінальних записів слідство поки не знайшло. Експертиза показала, що на плівках є нарізки і склейки. Але це не остання експертиза — будуть іще.

Зараз триває експертиза відеозвукозапису. Експерти мають зʼясувати, як технічно зробили записи, чи є такий пристрій в якихось правоохоронних органах і таке інше. Інформацію, що запис зробили працівники правоохоронних органів, поки підтвердити не вдалося. Підозр у цій справі нікому не оголосили. Розслідування недавно продовжили на рік.

Служба безпеки України

СБУ розслідує найбільшу справу про незаконні записи зустрічей Дениса Єрмака. Заяву подав Андрій Єрмак, але зареєстрували співробітники СБУ за інформацією в ЗМІ. Якщо у випадку з ДБР під підозрою правоохоронці, то СБУ шукає всіх причетних до справи. Також в СБУ розслідують спробу шахрайства, яке не вдалося через незалежні від злочинця причини. Кого підозрюють у шахрайстві, поки неясно. Заява Шумського і Штанька, яку вони подали в НАБУ — теж частина цієї великої справи.

Попередню фабулу справи СБУ викладала в клопотаннях про проведення обшуків. На думку слідства, «з липня 2019 по березень 2020 орггрупа за домовленістю з Денисом Єрмаком, але без його відома» зловживала довірою і обіцяла вирішити питання про призначення на керівні посади за гроші. У цей же час невідомі незаконно записували зустрічі Дениса Єрмака, а відео потім оприлюднив Гео Лерос. Попередньо СБУ стверджувала, що відео знімали спеціальними техзасобами безпосередньо і за допомогою Дмитра Штанька, Сергія Шумського, Володимира Лебедєва і друга Штанька, у якого він жив, коли почався скандал.

За словами Штанька, основні слідчі дії у справі були понад рік тому. Як свідків допитали Штанька, Шумського та Лероса. Обшуки провели вдома у Дениса Єрмака, Сергія Шумського та Дмитра Штанька. У двох останніх нічого не вилучили. Про результати обшуків у Єрмака-молодшого нічого не відомо. Крім того, згідно з рішеннями судів, обшуки пройшли у друга Штанька. Публічних заяв про те, що в справі зʼявилися підозрювані, не було.

У СБУ на запит «Бабеля» відповідати відмовилися, пославшись на таємницю слідства.

Справа Штанька і Денис Єрмак проти Лероса

З фігурантами плівкового скандалу повʼязані ще дві справи. Чотирнадцятого липня 2020 року СБУ затримала Дмитра Штанька у ресторані Kritikos у центрі Києва. Силовики заявили, що взяли Штанька, коли він отримував 100 тисяч доларів від бізнесмена, якому обіцяв допомогти повернути майно, вилучене правоохоронцями. Штанька звинуватили в шахрайстві. Він усе заперечував, а його дружина заявила, що це провокація СБУ. У січні 2021 року обвинувальний акт передали до Печерського райсуду. Четвертого жовтня цього року відбулося попереднє засідання. Першого листопада суд почне розглядати справу по суті.

Ще одну справу ініціював Денис Єрмак. Він подав до суду на Гео Лероса і зажадав спростувати це звинувачення: «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі». Денис Єрмак виграв суд і апеляцію. Але Лерос оскаржив останнє рішення в Касаційному суді — той уже затребував матеріали справи і готується розглядати скаргу.

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