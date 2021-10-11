Полтора года назад все только и говорили о «пленках Ермака», а потом (почти) все о них забыли. Но не Оксана Коваленко — детальный разбор большого дела, в котором много СБУ

Национальное антикоррупционное бюро

Тридцатого марта 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование по заявлению депутата Гео Лероса. Он утверждал, что человек, похожий на Дениса Ермака, сговорившись с подельниками, обещал помочь определенным кандидатам получить должности главы Тернопольской госадминистрации и директора Ильичевского порта. С первого за свои услуги Ермак хотел получить 220 тысяч долларов, со второго — 620 тысяч. Это единственное производство, которое касалось сути разговоров на записях — им занялось НАБУ.

По информации собеседника «Бабеля» в антикоррупционных органах, по делу допросили Гео Лероса, Дениса Ермака, его помощника Сергея Шумского и Дмитрия Штанько. Двое последних, по словам собеседника, знакомого с материалами дела, давали нечеткие показания, иногда противоречили сами себе и отказывались от своих слов. «Сначала они говорили, что [в схеме] был Андрей Ермак, потом — что не было. Показания, не выглядели правдоподобно», ― говорит собеседник.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Штанько это отрицает. «Никто не сопоставил и уже не сопоставит звонки Ермака-младшего [Дениса] Ермаку-старшему [Андрею] о том, что он [Андрей] получил деньги. Экспертизы не провели, а сейчас это уже нереально сделать, потому что телефоны другие», — говорит Штанько. Он настаивает, что на пленках видно, как Денис Ермак звонит брату и отчитывается.

Собеседник «Бабеля» в антикоррупционных органах на условиях анонимности рассказывает: следствие не подтвердило, что Андрей Ермак получал какие-то деньги, к тому же ни одно из анонсированных на пленках назначений не состоялось. В итоге в НАБУ решили, что судебной перспективы у дела нет. САП 17 апреля переквалифицировала дело в попытку мошенничества и передала его в Нацполицию — подобные дела ее профиль. По словам собеседника «Бабеля» в антикоррупционных органах, в мошенничестве подозревали и Дениса Ермака. Но уже через пять дней генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело Службе безопасности Украины. Обычно это ведомство не занимается такими мелкими преступлениями. Его профиль — защита госсуверенитета, борьба с оргпреступностью, терроризмом и так далее. Почему дело попало в СБУ — нам выяснить не удалось. В ведомстве на запрос «Бабеля» не ответили. Возможно, одной из причин стало то, что СБУ руководит близкий друг президента Иван Баканов, а МВД на момент передачи дела возглавлял Арсен Аваков, с которым у власти были сложные отношения.

Лерос подал в НАБУ еще одно заявление и через суд обязал ведомство начать расследование. Депутат обвинил братьев Ермаков в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием. В НАБУ нам подтвердили, что расследование продолжается, но подробностей дела, сославшись на тайну следствия, не рассказали.

В НАБУ также дважды обращались Штанько и Шумский. Они обвиняли братьев Ермаков в мошенничестве и коррупции. Первый раз Генпрокуратура закрыла дело, а во второй, по словам Штанько, — передала в СБУ.

Адвокат Гео Лероса все запросы «Бабеля» проигнорировал.

Госбюро расследований

В Госбюро расследований по пленкам Ермака зарегистрировали три производства. Все три, согласно ЕРДР — по инициативе прокурора. Все дела строились на одной гипотезе: неизвестный правоохранительный орган негласно следил за братом Андрея Ермака, и кто-то, предположительно сотрудники этого правоохранительного органа, «слил» записи. Так они хотели повлиять на Андрея Ермака. В апреле 2020 года три дела объединили в одно.

В рамках этого дела провели серию обысков. У Дмитрия Штанько, по его словам, изъяли только флешку с записями, которые опубликовал Лерос и которые Штанько скачал из интернета.

Также провели экспертизу записей, которые обнародовал Лерос. Собеседник «Бабеля» в ГБР, знакомый с сутью дела, рассказывает, что оригинальных записей следствие пока не нашло. Экспертиза показала, что на пленках есть нарезки и склейки. Но это не последняя экспертиза — будут еще.

Сейчас продолжается экспертиза видеозвукозаписи. Эксперты должны выяснить, как технически сделали записи, есть ли такое устройство в каких либо правоохранительных органах и так далее. Информацию, что запись сделали сотрудники правоохранительных органов, пока подтвердить не удалось. Подозрений по этому делу никому не объявили. Расследование недавно продлили на год.

Служба безопасности Украины

СБУ расследует самое большое дело о незаконных записях встреч Дениса Ермака. Заявление подал Андрей Ермак, но зарегистрировали сотрудники СБУ по информации в СМИ. Если в случае с ГБР под подозрением правоохранители, то СБУ ищет всех причастных к делу. Также в СБУ расследуют попытку мошенничества, которая не удалась по независящим от преступника причинам. Кого подозревают в мошенничестве ― пока неясно. Заявление Шумского и Штанько, которое они подали в НАБУ — тоже часть этого большого дела.

Предварительную фабулу дела СБУ излагала в ходатайствах о проведении обысков. По мнению следствия, «с июля 2019 по март 2020 орггруппа по договоренности с Денисом Ермаком, но без его ведома» злоупотребляла доверием и обещала решить вопрос о назначении на руководящие должности за деньги. В это же время неизвестные незаконно записывали встречи Дениса Ермака, а видео потом обнародовал Гео Лерос. Предварительно СБУ утверждала, что видео снимали специальными техсредствами непосредственно и при помощи Дмитрия Штанько, Сергея Шумского, Владимира Лебедева и друга Штанько, у которого он жил, когда начался скандал.

По словам Штанько, основные следственные действия по делу были больше года назад. Как свидетелей допросили Штанько, Шумского и Лероса. Обыски провели дома у Дениса Ермака, у Сергея Шумского и у Дмитрия Штанько. У двоих последних ничего не изъяли. О результатах обысков у Ермака-младшего ничего не известно. Кроме того, согласно решениям судов, обыски прошли у друга Штанько. Публичных заявлений о том, что в деле появились подозреваемые, не было.

В СБУ на запрос «Бабеля» отвечать отказались, сославшись на тайну следствия.

Дело Штанько и Денис Ермак против Лероса

С фигурантами пленочного скандала связаны еще два дела. Четырнадцатого июля 2020 года СБУ задержала Дмитрия Штанько вресторане Kritikos в центре Киеве. Силовики заявили, что взяли Штанько, когда он получал 100 тысяч долларов от бизнесмена, которому обещал помочь вернуть имущество, изъятое правоохранителями. Штанько обвинили в мошенничестве. Он все отрицал, а его жена заявила, что это провокация СБУ. В январе 2021 года обвинительный акт передали в Печерский райсуд. Четвертого октября этого года прошло предварительное заседание. Первого ноября суд начнет рассматривать дело по существу.

Еще одно дело инициировал Денис Ермак. Он подал в суд на Гео Лероса и потребовал опровергнуть это обвинение: «Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве». Денис Ермак выиграл суд и апелляцию. Но Лерос обжаловал последнее решение в Кассационном суде ― тот уже затребовал материалы дела и готовится рассматривать жалобу.

Ваш донат «Бабелю» поможет нам не забывать о важных делах.