Майбутній канцлер Німеччини змінює Конституцію, щоб вкласти сотні мільярдів в оборонку. Концерн Rheinmetall готується їх засвоїти — і будує заводи в Україні

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Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує вкласти величезні гроші в оборонну промисловість — і для цього вже змінює Конституцію країни. Це загальноєвропейська тенденція: майже всі країни розробляють плани розбудови своїх оборонно-промислових комплексів, а Європейський Союз послаблює для них регулювання і готує цільові кредитні програми. Одним з головних бенефіціарів цього процесу, найімовірніше, стане німецький концерн Rheinmetall. Його акції та доходи зростають, а потенційним замовникам він пропонує будь-яку зброю та боєприпаси. «Бабель» розповідає, що таке Rheinmetall і як він готується захоплювати збройний ринок України та Європи.

Фрідріх Мерц ще не встиг стати канцлером, а вже майже провів через парламент історичний для Німеччини проєкт. Він планує витратити €500 мільярдів на інфраструктурні проєкти: €100 мільярдів спрямують у фонд кліматичних та економічних перетворень, ще €100 мільярдів підуть на інвестиції урядам федеральних земель, а €300 мільярдів – безпосередньо уряду Німеччини. Більша частина цих грошей піде на оборонку.

Для цього коаліція в Бундестазі, яку зібрав Мерц, вчора затвердила зміни до німецької Конституції. Річ у тім, що у 2009 році туди внесли так зване боргове гальмо: дефіцит німецького бюджету не може перевищувати 0,35% ВВП. Тепер для витрат на оборону зроблять виняток. Щоб отримати потрібну кількість голосів, Мерц скооперувався із соціал-демократами та «зеленими». Він навмисно зробив це саме зараз: у наступному скликанні Бундестагу, що збереться 25 березня, ультраправі та ліві партії матимуть достатньо голосів, щоб заблокувати зміни до Конституції. На голосуванні плани Мерца підтримали 513 депутатів. Документ ще має схвалити верхня палата парламенту — Бундесрат.

Фрідріх Мерц голосує за зміни до Конституції і масштабний план витрат на оборону, березень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

«Німеччина повернулася», — каже Мерц. Витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, звільнять від усіх фіскальних обмежень. Це стосується і боротьби з кібератаками, і посилення розвідки, й інвестицій в оборонну промисловість, і «допомоги країнам, які зазнали нападу».

Звісно, він має на увазі передусім Україну.

Очевидний та головний бенефіціар німецького та європейського переозброєння — концерн Rheinmetall. Це один з найбільших виробників зброї та боєприпасів у Європі. Гендиректор концерну Армін Паппергер вважає, що європейські країни-члени НАТО можуть підвищити свої витрати на оборону майже до трильйона євро. Rheinmetall претендує приблизно на чверть цих грошей.

Від початку великої війни концерн зростає рекордними темпами. Rheinmetall будує нові потужності за лічені місяці та створює тисячі робочих місць. Його акції за останні кілька років подорожчали на 1 000%. Торік його доходи збільшилися на третину, а цього року мають зрости ще на 40%.

Танки Leopard 2 на одному із заводів Rheinmetall, лютий 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Концерн розширює виробництво в Німеччині. У місті Унтерлюсс Rheinmetall збудував збройовий завод лише за 13 місяців — для нього це стало рекордом. Він будує свої заводи в Литві, Румунії та Угорщині, щоб задовольнити запити цих країн на техніку і боєприпаси. За словами Паппергера, зараз концерн виробляє 750 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік і готується вийти на показник в 1,1 мільйона снарядів. Зрозуміло, що це один з ключових постачальників зброї в Україну.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Україна для Rheinmetall — один з найперспективніших ринків. В Україні воюють такі розробки Rheinmetall, як танк Leopard 1, бойова машина піхоти Marder, новітні системи ППО Skynex тощо. Концерн виробляє і кулемети, і боєприпаси, і бронемашини, і вантажівки, і танки, і навіть системи протиповітряної оборони.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

З 2023 року Rheinmetall співпрацює з українською оборонкою. У жовтні того ж року Rheinmetall «Укроборонпром» створили спільне підприємство, яке будуватиме заводи та ремонтні цехи в Україні. За рік потому Паппергер казав, що перший завод уже працює, а другий добудовується. Він не каже, де вони розташовані, відомий тільки регіон — на сайті концерну вказано, що заводи працюють на заході України.

Відкриття спільного підприємства «Укроборонпрому» і Rheinmetall. Telegram / Олександр Камишін

Спочатку в Україні Rheinmetall сфокусується на виробництві боєприпасів і ремонті німецької техніки. Та це лише початок, адже у планах також випускати танки Panther KF51, бронетранспортери Fuchs і бойові машини піхоти Lynx. Ще концерн обіцяє побудувати у 2026 році завод із виробництва боєприпасів.

Росія теж бачить можливості в Rheinmetall. Тому гендиректора концерна Арміна Паппергера охороняють як німецького канцлера. Улітку 2024 року американські медіа писали, що США і Німеччина зірвали російські плани вбити Паппергера. За даними їхніх джерел, росіяни планували вбити керівників оборонної промисловості, які підтримували Україну, по всій Європі. Найбільш готовим був план убивства саме Паппергера. Лише за пів року цю інформацію підтвердили офіційно — в НАТО.