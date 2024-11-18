Дональд Трамп шокує Конгрес: у свій кабінет він номінував телеведучого, конспіролога, імовірного ґвалтівника й антивакцинатора. Це команда мрії (ні)

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Анастасія Лисиця / «Бабель»

Обраний президент США Дональд Трамп протягом тижня після перемоги на виборах назвав кандидатів майже на всі ключові посади у своєму кабінеті. Спершу він роздавав крісла давнім соратникам і лояльним фахівцям, але потім номінації почали отримувати відверті конспірологи та любителі фейків. І республіканці в Конгресі, яким ще треба буде затверджувати цих кандидатів, і союзники США у світі вже занепокоєні його вибором. Усі номінанти мають спільну рису: в минулому вони підлаштовували свою позицію під погляди Трампа. Тому, найімовірніше, виконуватимуть усі його забаганки. «Бабель» вивчив біографії команди Трампа, почитав, що про них пишуть американські медіа, і розповідає, хто вони такі та що думають про війну в Україні.

Радником президента США з нацбезпеки може стати конгресмен Майк Волтц. Його називають головним противником Китаю, він обіцяє припинити карт-бланш для України.

Конгресмен Майк Волтц під час виступу на зʼїзді Республіканської партії. Getty Images / «Бабель»

Конгресмен від Флориди Майк Волтц працює у Палаті представників США з 2019 року. До цього він 26 років провів в армії і досі лишається полковником Нацгвардії США. Волтц служив у «зелених беретах» і мав багато відряджень до Афганістану, Близького Сходу та в Африку.

На посаді радника президента США з нацбезпеки він замінить Джейка Саллівана, якого вважають ідеологом стратегії «управління ескалацією». Салліван був близький до Байдена, а тому президент дослухався до його аргументів і позиції. Волтц має всі шанси обійняти цю посаду, бо на відміну від багатьох інших кандидатур не потребуватиме затвердження Сенату США. Достатньо буде указу Трампа.

Майже всі американські медіа називають Волтца «китайським яструбом». У 2021 році він взагалі заявив, що США перебувають у «стані Холодної війни» з Китайською комуністичною партією. Він закликав США бойкотувати Олімпіаду в Китаї через репресії проти уйгурів, які Волтц називає геноцидом. У Палаті представників він входить до спеціальної групи з відносин із Китаєм. Волтц ініціював і був співавтором багатьох законопроєктів, які ослаблювали вплив Китаю як всередині США, так і за кордоном.

А от на війну в Україні погляди Волтца поступово змінювалися. Ще на початку вторгнення він сильно критикував Байдена за недостатню допомогу. Наприклад, за те, що Білий дім затягує поставки Україні артилерії та ракет. «Дайте українським військовим зброю для ударів по російських складах та логістиці, щоб вони могли перемогти», — писав Волтц у квітні 2022 року.

Улітку того ж року Волтц зʼїздив до Києва у складі делегації від Палати представників США та навіть зустрівся із Зеленським. На цій зустрічі український президент дякував США за військову допомогу, розповідав про ракетні обстріли росіян, а також представив план швидкого відновлення інфраструктури. Однак потім у США почалася передвиборча кампанія, і багато республіканців почали критикувати Байдена за будь-яку підтримку України. Волтц став закликати до більшого контролю за витратами коштів і до більшої допомоги з боку Європи. А вже влітку 2023 року виступив проти появи України в НАТО. Волтц не голосував за останні рішення про виділення коштів для України та критикував Байдена за відсутність стратегії. Рік тому він написав колонку на Fox News із заголовком, що Україна більше не матиме «карт-бланшу» від Конгресу США. Зараз же він підтримує позицію Трампа, що Україна та Росія повинні сісти за стіл перемовин, а війна — завершитися.

Державним секретарем США може стати сенатор Марко Рубіо. Колись він був конкурентом Трампа на президентських виборах, а тепер підтримує його ідеї.

Сенатор Марко Рубіо та тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп на зʼїзді Республіканської партії. Getty Images / «Бабель»

Сенатор від Флориди Марко Рубіо прийшов у політику у 2000 році. Спочатку працював у своєму штаті, а з 2011 року стабільно переобирається до Сенату США. У 2016 році він навіть узяв участь у республіканських праймеріз, щоб стати кандидатом у президенти. Рубіо переміг лише у трьох праймеріз, тому доволі швидко зняв свою кандидатуру. У ті часи Трамп багато критикував його у своєму фірмовому стилі: придумав прізвисько «легковаговик» і дивувався, чому за нього взагалі хтось голосує у Флориді.

Тепер же Рубіо ввійшов до команди Трампа і претендує на посаду державного секретаря (тобто міністра закордонних справ). Він відповідає за зовнішню політику і міжнародні відносини. Саме Марко Рубіо доведеться вирішувати світові проблеми та домовлятися про будь-які забаганки Трампа з американськими союзниками.

Марко Рубіо називають «яструбом», тобто прихильником жорсткої політики США за кордоном. Уже після номінації він заявив, що виступатиме за «мир через силу». Під час роботи в Сенаті Рубіо був палким противником Китаю, Ірану та Росії. Наприклад, Рубіо підтримував рішення вийти з ядерної угоди з Іраном, просував законопроєкти про покарання Китаю за тиск на Гонконг і за репресії проти уйгурів. Після того як ХАМАС напав на Ізраїль у жовтні 2023 року, він заявив, що Ізраїль не може співіснувати «з цими дикунами», тому їх треба «викорінити».

Щодо війни в Україні Рубіо пройшов типовий шлях республіканця, який зважав на думку Трампа і хотів залишитися в його команді. У перші тижні великої війни він підтримував Україну, критикував Байдена за те, що той зволікає з допомогою, називав Путіна очільником організованої злочинної групи, яка керує країною. Згодом він почав казати, що Китай становить більшу проблему для США, аніж Росія, і що Байден має зробити все, аби під час допомоги Україні не постраждали американські військові.

Уже в 2023 і 2024 роках Рубіо критикував допомогу Україні та не голосував за неї. Він наголошував, що робить це тому, що демократи виділяють мало коштів, щоб припинити нелегальну міграцію з Мексики. За його словами, війна в Україні зайшла у «глухий кут», а Штати це профінансували. Тому війну потрібно закінчувати, а Росія та Україна мають сісти за стіл перемовин. Як саме це має статися — він не пояснив, бо «не треба наперед розповідати про тактику ведення переговорів Трампа».

Міністром оборони США може стати телеведучий Піт Хегсет. Він ніколи не працював у Пентагоні та не був політиком.

Телеведучий Піт Хегсет під час святкування Дня незалежності США на телеканалі Fox News у 2021 році. Getty Images / «Бабель»

Якщо попередні двоє кандидатів є палкими противниками Китаю, працюють у Конгресі США і мають досвід роботи з міжнародними справами, то вибір Піта Хегсета здивував однопартійців Трампа. Бо він взагалі не має політичного досвіду.

Піт Хегсет — колишній американський офіцер і телеведучий консервативного телеканалу Fox News. Він служив на базі в Гуантанамо, а також в Іраку та Афганістані. Хегсет добровільно хотів долучитися до 25 тисяч нацгвардійців, які охороняли інавгурацію Байдена в 2021 році. Але його відсторонили, бо він був серед 12 бійців, повʼязаних із «правими групами» або викритих у «публікації екстремістських поглядів в інтернеті». Сам Хегсет пояснював, що його відсторонили через татуювання «єрусалимського хреста».

Ще в 2016 році Хегсет публічно підтримав Трампа на виборах і відтоді постійно захищає його, зокрема і в ефірах на Fox News. Номінація Хегсета стала несподіванкою для оточення Трампа і «шокувала» працівників Пентагону. Він уже заявив, що хоче зняти з посади голову Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна, а команда Трампа готує перелік офіцерів, яких треба звільнити з Пентагону. Серед них, зокрема, відповідальні за виведення американських військ із Афганістану.

Тему України Піт Хегсет майже не коментував. Але якщо його затвердить Сенат, то Хегсету доведеться координувати формат «Рамштайн» для допомоги Україні. На початку великої війни Хегсет казав, що життя пересічних американців, інфляція та злочинність важливіші за події в Україні. У той же час він називав Путіна воєнним злочинцем і критикував Байдена за повільне надання допомоги, що було типовим для республіканців у ті часи.

Директоркою національної розвідки може стати Тулсі Габбард. За останні кілька років вона перейшла від демократів до республіканців та з самого початку вважає НАТО причиною війни в Україні.

Дональд Трамп та Тулсі Габбард на одному з передвиборчих заходів президентської кампанії 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Тулсі Габбард теж давно в американській політиці — ще з 2002 року. Спочатку вона працювала в місцевих органах влади у своєму рідному штаті Гаваї, а потім обралася від нього до Палати представників США. Вона має досвід військової служби, служила в Іраку та Кувейті.

Тривалий час Габбард була в Демократичній партії та була заступницею голови Національного комітету Демократичної партії. Однак вона регулярно критикувала демократів, зокрема їхню нерішучість у боротьбі з ісламським тероризмом, виступала проти інтервенцій за кордоном. У 2020 році вона спробувала балотуватися у президенти від демократів, але після перших праймеріз зняла кандидатуру та підтримала Байдена.

У 2021 році Габбард пішла з Палати представників США і зайняла більш консервативну позицію у питаннях ЛГБТ та абортів. Вона почала частіше з’являтися на Fox News, зблизилася з Трампом, вступила до Республіканської партії та була співголовою перехідної президентської команди Трампа.

Тулсі Габбард постійно критикує Україну та вірить у конспірологічні теорії. Ще до великої війни вона називала Україну дуже корумпованою та казала, що в Україні немає демократії, тому що Зеленський закрив три опозиційні канали. У перший день великої війни Габбард звинувачувала в російській агресії НАТО. Вона також підтримує російський фейк про американські біолабораторії в Україні. Лише влітку 2023 року Габбард звинувачувала Зеленського в тому, що він заборонив усі опозиційні партії та православну церкву, а також скасував вибори, чим перетворив Україну на автократію.

Номінація Габбард у таку чутливу сферу, як розвідка, шокувала вже союзників США. У розмові з Politico багато представників розвідок інших країн кажуть, що це може обмежити обмін розвідувальною інформацією зі США. Колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон назвав кандидатуру Габбард «найгіршим урядовим призначенням в історії».

Генеральним прокурором та міністром юстиції може стати ексконгресмен Метт Гейтц. Його звинувачують у зґвалтуванні та педофілії.

Конгресмен Метт Гейтц виступає під час зʼїзду Республіканської партії. Getty Images / «Бабель»

Колишній конгресмен Метт Гейтц теж із Флориди, до Палати представників США він потрапив у 2017 році. Гейтц відомий своїми правими поглядами і повною лояльністю до Трампа. Саме він ініціював відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті.

Гейтц також постійно критикує Україну та поширює фейки про війну. Він не голосував за законопроєкти про виділення допомоги та звинувачував Байдена в тому, що американські гроші витрачають на українські пенсії. Також Гейтц постійно згадує, що Зеленський «посадив у в’язницю американського журналіста» Гонсало Ліру, де той помер.

Одразу після номінації Гейтц вирішив піти з Конгресу. Так він вийшов з-під юрисдикції Комітету з етики Палати представників, яка розглядала звинувачення проти конгресмена. А вони були серйозні: сексуальні домагання, вживання наркотиків, поширення неприпустимих фото та відео у залі Палати представників, переведення коштів виборчої кампанії на особисті потреби та багато іншого. Спочатку Секретна служба США, а потім і Міністерство юстиції розслідували справи, у яких фігурував Гейтц. Серед найтяжчих — звинувачення в торгівлі дітьми для сексуальної експлуатації. Гейтц нібито також займався сексом за гроші з 17-річною дівчиною. Він також нібито показував у Палаті представників іншим конгресменам оголені фото своїх коханок.

У 2023 році Мін’юст США вирішив не висувати звинувачень проти Гейтца через нестачу доказів. Після цього своє розслідування почав Комітет з етики Палати представників. Очікувалося, що свій звіт вони опублікують найближчими тижнями і він мав бути «дуже критичний». Тепер же демократи публічно наголошують, що не планують затверджувати Гейтца на цю посаду, а республіканці відмовляються коментувати його кандидатуру, доки його номінація офіційно не прийде в Сенат.

Міністром охорони здоров’я може стати Роберт Кеннеді — молодший. Він відомий у США антивакцинатор і конспіролог.

Роберт Кеннеді — молодший виступає у штаті Аризона в серпні 2024 року та оголошує, що припиняє участь у президентських виборах. Getty Images / «Бабель»

Роберт Кеннеді — молодший — це політик, юрист та племінник 35-го президента США Джона Кеннеді. Він брав участь у президентській кампанії цього року, був незалежним кандидатом, але в серпні 2024 року вирішив знятися з гонки та підтримав Трампа.

Кеннеді-молодший — відомий у США конспіролог та антивакцинатор. Він з 2005 року виступає проти вакцин та стверджує, що вони спричинюють аутизм у дітей, а під час пандемії коронавірусу називав вакцини способом заробітку для мільярдерів. Кеннеді-молодший заперечував зв’язок ВІЛ та СНІД і поширював конспірологічну теорію про «медичний расизм» у США. Під час своєї президентської кампанії Кеннеді-молодший поширював конспірологію і про Україну. Також Кеннеді-молодший розповів історію, яка трапилася з ним у 2010 році. Тоді він почав відчувати запаморочення і втрату пам’яті, тому звернувся до лікарів. Ті виявили в його мозку темну пляму. За словами Кеннеді, у його голові знайшли черв’яка, який проник до головного мозку, відкусив шматок і помер.

Новий неурядовий департамент можуть очолити бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Вони обіцяють реформу держуправління, але поки неясно, які в них будуть повноваження.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Трамп також знайшов посади і для своїх соратників під час президентської кампанії. Особливо для бізнесмена Ілона Маска, який постійно супроводжує Трампа. Він стане співочільником Департаменту ефективності уряду, який повинен буде скоротити надмірне регулювання, зменшити непотрібні витрати та реорганізувати федеральні агенції. Щоправда, сам департамент не буде офіційною структурою, тому наразі незрозуміло, які в нього будуть повноваження.

Останні місяці Ілон Маск агітував за Трампа, був присутній на його передвиборчих мітингах. Зараз же він майже всюди поруч із Трампом, присутній на телефонних розмовах із іноземними лідерами і намагається впливати на кадрові рішення. Маск також виступає за негайне припинення війни в Україні та перемовини.

Бізнесмен Вівек Рамасвамі — це ще один учасник республіканських праймеріз. Але після перших голосувань він вийшов із гонки та підтримав Трампа. Серед республіканців, які мали хоч якийсь рейтинг, Рамасвамі найбільше виступав проти України. Він підтримував замороження війни в Україні, заборону її вступу до НАТО та визнання окупованих територій України російськими в обмін на те, щоб Росія розірвала союз із Китаєм. Крім цього, він звинувачував Україну в недемократичності, а Зеленського взагалі назвав «нацистом». Але посади в цьому новоствореному департаменті не зроблять Маска та Рамасвамі держслужбовцями, тому вони спокійно продовжать займатися своїми бізнесами.