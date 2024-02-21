Кажуть, світ відвертається від України і підтримка падає. А як насправді? Що говорять опитування? Розбір

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Катерина Бандус / «Бабель»

У 2024 рік Україна увійшла в складному становищі. У США республіканці в Конгресі блокують допомогу, і навіть президент Джо Байден визнав, що це підриває боєздатність української армії. У Польщі страйкарі знову перекрили кордон з Україною і висипають українське зерно з фур та залізничних вагонів. Антиукраїнськи налаштовані уряди Словаччини та Угорщини, які намагаються блокувати допомогу ЄС. Усе частіше звучать думки, що світ загалом став менше підтримувати Україну. Частково це підтверджують опитування громадської думки. Європейська рада з міжнародних відносин опублікувала дослідження, згідно з яким лише третина європейців вірить у перемогу України й вважає, що її треба підтримувати в будь-якій ситуації. До 40% переконані, що Україну треба підштовхувати до переговорів. В Італії, Греції та Угорщині взагалі не вірять, що в України є шанси на перемогу. Все це використовують російські пропагандисти, які просувають ідею, що Україні потрібно здаватися і йти на перемовини на російських умовах. Але насправді ситуація складніша за результати одного опитування, в різних країнах люди дивляться на ситуацію по-різному. Часто люди бажають мирних переговорів із суто гуманістичних міркувань, але все ж готові підтримувати Україну. «Бабель» проаналізував опитування громадської думки різних країн і розповідає, що думають про війну американці та європейці та чому заяви росіян про тотальну непідтримку України сильно перебільшені.

США

На початку повномасштабного вторгнення близько 70—80% американців беззаперечно підтримували допомогу українцям. Однак у жовтні 2023 року ця кількість дещо зменшилася — до 63% .При цьому 53% американців вважали, що допомога Україні себе виправдала, а 45% — навпаки. Найбільше підтримка України впала серед виборців республіканців — на 18%, а от серед виборців демократів — лише на 2%.

У лютому 2024 року Інститут відповідального державного управління Квінсі опублікував дослідження під гучним заголовком «Понад дві третини американців підтримують невідкладну дипломатію з боку США для припинення війни в Україні». Цей Інститут має неоднозначну репутацію. Через декілька місяців після початку великої війни аналітик Інституту Джозеф Сірінсіоне та член правління Пол Ітон подали у відставку. Вони заявили, що Інститут ігнорує агресивну позицію росії, а натомість постійно критикує Україну та НАТО.

Інститут Квінсі справді відкрито виступає за переговори росії і України, тому й заголовок дослідження вийшов маніпулятивним. З тексту дослідження виходить, що негайні переговори беззаперечно підтримує лише 23% опитаних, а ще 46% в загальних рисах схвалили б такий варіант, якби він став можливим.

У респондентів також запитували, що робити, якщо війна зайшла в глухий кут і переговори неможливі. Думки американців розділилися — 36% виступили за те, щоб продовжувати допомагати Україні, але паралельно все ж шукати шляхи для дипломатії. Ще 11% — за те, щоб збільшити допомогу й не припиняти її до перемоги. А 5% опитаних навіть заявили, що в критичній ситуації США мають відправити свої війська на допомогу Україні. Тобто загалом 52% опитаних виступають за беззаперечну допомогу на тому рівні, що є зараз, і навіть більше.

Лише 14% сказали, що у разі «глухого кута» треба зупинити допомогу і примусити Україну піти на переговори. Ще 13% — що США взагалі мають припинити допомогу і не втручатися в конфлікт. І 21% людей не змогли відповісти на питання. При цьому 72% респондентів вважають, що війна в Україні — все ще надважливе питання для США. А 84% впевнені, що війна триватиме ще два роки або навіть більше.

Тобто навіть опитування лояльного до росії Інституту Квінсі з доволі маніпулятивними питаннями доводить, що понад половину американців все ж підтримують допомогу Україні. Населення США не забуло про війну, і більшість громадян вона турбує. Певна частина хотіла б дипломатичного розвʼязку, але якщо він неможливий, то це не привід припиняти підтримку. Бо, на думку більшості американців, війна не закінчиться зараз і триватиме ще довго. Відверто проросійська позиція в американському суспільстві залишається вкрай маргінальною.

Вочевидь, це розуміє і Дональд Трамп, який публічно не висловлює антиукраїнських настроїв, але активно закликає до переговорів і знову обіцяє «закінчити війну за день».

Дональд Трамп виступає на мітингу Get Out The Vote у місті Вотерфорд, штат Мічиган, у суботу, 17 лютого 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Німеччина

На початок 2023 року німецьке суспільство майже порівну розділилося в питанні поставок зброї Україні. В січні 2023 року 46% німців підтримували, наприклад, передачу танків, а 43% — були проти. Але в лютому того ж року Польща передала Україні перші танки Leopard, і кількість німців, що схвалила такий крок, навіть зросла — до 54%. Російська пропаганда тоді стверджувала, що до 94% німців проти допомоги Україні. Але це була маніпуляція — мова йшла про опитування лише серед виборців проросійської ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», а не серед усіх німців.

На передачу ракет Taurus німці дивилися ще критичніше — в серпні 2023 року 52% громадян були проти і лише 36% підтримували такий крок. При цьому 66% німців загалом вважали, що зовнішня політика Німеччини має бути близькою до зовнішньої політики США та Заходу загалом. І лише 28% проти такого вектора.

Німці, як і американці, переважно розуміють, що війна буде довгою. Лише 15% вважають, що вона може закінчитися у 2025 році, тоді як 70% впевнені, що цього не буде.

Велика Британія

Британці — лідери в підтримці України і випередили навіть американців. У лютому 2023 року 81% британців беззаперечно бажали Україні перемоги. Хоча лише 44% вважали, що війна в Україні — надважлива проблема для їхньої країни. А 52% британців впевнені, що країни Заходу роблять недостатньо для перемоги України, але при цьому лише 28% хочуть, щоб саме Британія збільшила рівень підтримки.

Підтримка допомоги Україні теж висока. За різними опитуваннями серпня 2023 року, 53—69% британців так чи інакше за те, щоб передавати Україні гроші та зброю так довго, як буде потрібно. Ще 33% схиляються до мирних переговорів, і лише до 6% вважають, що Британії взагалі не треба втручатися у цю війну.

Польща

У перші місяці з початку великої війни поляки майже беззаперечно підтримували Україну. Головний показник у цьому питанні — ставлення до українських біженців. У березні 2022 року лише 16% опитаних поляків негативно ставилися до біженців. Але в опитуванні в кінці 2023 року цей показник склав вже 22% .Ще 38% респондентів сказали, що ставляться до українців нейтрально. Цікаво, що 22% також сказали про побоювання, що біженці займуть їхні робочі місця. Саме тому негативніше до українців ставиться молодь до 35 років.

За іншим опитуванням, частка поляків, які беззаперечно підтримують Україну і вважають, що Польща має робити максимум для допомоги у війні, — 28%. А 55% поляків впевнені, що країна і так вже багато робить для України. З молодих поляків до 35 років так само лише 28% підтримують передачу зброї, натомість 60% виступають лише за гуманітарну допомогу.

При цьому 63% поляків вважають, що Польща та НАТО мають убезпечити приграничну територію від російських ракет і постійно тримати там достатні сили ППО.

Польські фермери перекрили дорогу на прикордонному з Україною переході в Дорогуську. Вони вимагають закрити кордони на три місяці для вантажів з українською сільгосппродукцією, не хочуть імплементації Зеленої угоди ЄС і вимагають підтримки тваринництва, 20 лютого 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Бельгія

У 2024 році Бельгія у центрі уваги з кількох причин. У червні в країні пройдуть вибори, на яких може або знову перемогти коаліція соціал-демократів, лібералів і «зелених», які налаштовані загалом проукраїнськи. Або консерватори з «Нового фламандського альянсу» та ультраправа партія «Фламандський інтерес», які скептично ставляться до співпраці зі США та НАТО. Крім того, саме в Бельгії заморожені €200 мільярдів російських активів. Зараз ідуть дискусії, чи треба передавати їх Україні. «Зелені» переважно за такий крок, консерватори — проти.

Загалом бельгійське суспільство позитивно ставиться до України .В лютому 2023 року 75% бельгійців вважали, що Україну не можна примушувати до переговорів з агресором, а 64% навіть казали, що напад на Україну — це напад на всю Європу. Загалом 65% підтримували зброю та іншу допомогу Україні.

На початок 2024 року підтримка трохи впала. Тепер 58% бельгійців за передачу зброї та всього іншого для перемоги. І так само 58% — за вступ України в ЄС. Але Бельгія досі залишається серед лідерів країн ЄС за рівнем суспільної підтримки України.

Словаччина

У Словаччині один з найнижчих рівнів підтримки України серед країн ЄС. У 2022 році 47% словаків у загальних рисах підтримували перемогу України і лише 27% беззаперечно бажали їй перемоги. У вересні 2023 року вибори в Словаччині виграла проросійська та євроскептична партія «Смер-СД» , щоправда, з невеликою перевагою — за неї проголосували 23% виборців. Її керівник Роберт Фіцо став премʼєр-міністром. Приблизно тоді ж в країні проходили опитування, які показали сильні антизахідні та антиукраїнські настрої. Проти підтримки українських біженців висловилися 42% словаків, а 28% взагалі вважали їх загрозою. І тільки 40% громадян назвали росію відповідальною за війну в Україні. Натомість 50% говорили, що найбільша загроза для національної безпеки Словаччини — це США.

Угорщина

Зрозуміти суспільні настрої в Угорщині складно, бо незалежних опитувань украй мало. Наприклад, у січні 2024 року угорський уряд опублікував результати опитування, згідно з яким 98% нібито підтримують антиукраїнську політику премʼєра Віктора Орбана. Але незрозуміло, наскільки цим даним можна довіряти. На парламентських виборах у квітні 2022 року коаліція «Фідес» набрала лише 52,5% відсотка голосів, тобто одностайної підтримки Орбана в країні немає.

У жовтні 2023 року опитування показало, що 33% угорців все ж вважають росію загрозою для сусідніх країн. І лише 48% не підтримували санкцій проти росії, а 8% навіть воліли їх посилити. При цьому 31% угорців вірить у перемогу росії і лише 4% — в перемогу України.

Румунія

У лютому 2023 року 62% румунів вважали, що їхня країна має підтримувати Україну у війні з росією. До кінця року рівень підтримки не змінився — 63% громадян сказали, що росія має піти з окупованих територій, і лише 24% вважали, що саме Україні треба піти на поступки. При цьому лише 49% чітко називали росію відповідальною за війну. Тобто навіть та частина румунів, яка не вважає росію абсолютним агресором, все одно каже, що саме росія має йти на поступки.

У перемозі України впевнені до 40% румунів, 30% вважають, що переможе росія, інші поки не хочуть давати оцінок. Симпатії до росії в Румунії вдвічі знизилися. Якщо у 2013 році позитивно до неї ставилися 36% громадян, то зараз — лише 18%.

Молдова

Восени 2024 року в Молдові пройдуть президентські вибори. Проєвропейська президентка Майя Санду змушена знову боротися з кимось із проросійських кандидатів. Найімовірніше — з колишнім президентом Ігорем Додоном. Обидвоє теоретично мають шанси на перемогу.

Зі ставленням до України та до війни в Молдові теж усе непросто. В грудні 2022 року 36,4% громадян сказали, що підтримують Україну, а 22% — росію. Інші не визначилися або заявили, що не підтримують жодну зі сторін війни.

У лютому 2023 року більшість опитаних загалом були налаштовані проукраїнськи. Приблизно 40% молдован вважають росію агресором, а Крим — українським. А десь 35% мають стабільно проросійські погляди. Інші не визначилися.

Володимир путін вітає президента Молдови Ігоря Додона під час зустрічі в Кремлі, Москва, 30 січня 2019 року. Getty Images / «Бабель»

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