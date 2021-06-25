Уже можна вакцинуватися від ковіду. Які вакцини є та де їх узяти? А це безпечно? А якщо я вже хворів? Відповідаємо на основні запитання (і закликаємо робити щеплення!)

Користь

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Двадцять третього червня в Україні офіційно розпочався четвертий етап вакцинації — для людей від 60 років, а також від 18 років із супутніми захворюваннями, ув’язнених і персоналу закладів позбавлення волі. Але на практиці вакцинуватись можуть усі охочі будь-якого віку — у центрах вакцинації по всій країні. Вакцинація допоможе набагато швидше сформувати колективний імунітет, а коронавірусу буде важче розповсюджуватися. Зараз в Україні лише 1,05% громадян повністю вакцинувалися. «Бабель» розповідає, що потрібно для щеплення, які вакцини є в Україні та чому не варто їх боятись.

Які вакцини є в Україні? Яка з них найкраща?

В Україні зараз можна зробити щеплення однією з пʼяти сертифікованих вакцин:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech (США) — 1 432 070 доз

CoronaVac/Sinovac Biotech (Китай) — 1 900 000 доз

Oxford/AstraZeneca (Південна Корея) — 367 200 доз

Covishield (Oxford/AstraZeneca з Індії) — 500 000 доз

Oxford/AstraZeneca (Італія) — 705 600 доз

Ефективність вакцини від Sinovac становить 50—80 відсотків. AstraZeneca ефективна у 73—79 відсотках випадків. Pfizer-BioNTech — у 92—95 відсотках. Це означає, що ймовірність захворіти для конкретного вакцинованого знижується в середньому на відповідну кількість відсотків.

Пам’ятайте, що жодна з наявних у світі вакцин не захищає на 100 відсотків, а частина вакцинованих все одно підчепить ковід. Але, найімовірніше, будь-яка вакцина захистить від ускладнень і важкого перебігу хвороби.

А вони мають протипоказання та побічні ефекти? Як підготуватися до щеплення?

Побічні ефекти можуть бути, бо сама суть вакцинації — викликати імунну реакцію організму та навчити ваш імунітет боротися з коронавірусом. Тому одну-дві доби після вакцинації можуть спостерігатися симптоми ковіду — підвищена температура, слабкість, біль у м’язах. Крім того, може бути й реакція на саме щеплення — набряк і синець на місці уколу, біль у руці.

За даними ВООЗ, основних протипоказань до вакцин усього два:

Важка алергічна реакція на будь-який з компонентів вакцини в минулому.

Наявність активного захворювання або симптомів ковіду на час щеплення.

Консультативний комітет з практики імунізації США уточнює, що вакцинацію краще відкласти, якщо ви зараз хворієте на інше інфекційне захворювання, бактеріальне чи вірусне. Однак щеплення можна зробити, щойно основні симптоми зникнуть і нормалізується температура.

МОЗ додає до цих загальних правил ще кілька:

Вакцинуватися від ковіду можна через 14 днів після щеплення від інших інфекційних хвороб.

Робити щеплення від інших хвороб краще через 28 днів після вакцинації від ковіду. Якщо щеплення від ковіду є перепоною для планової вакцинації — за віком чи за схемою, через 14 днів. Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями.

Вагітним краще відкласти вакцинацію до пологів. Якщо жінка завагітніла між першим і другим щепленням від ковіду — друге краще відкласти.

До складу мРНК-вакцин від ковіду — Pfizer і Moderna — входить поліетиленгліколь, тому людям з алергією на цей компонент краще проконсультуватися з лікарем перед щепленням.

Тож підготуватися до вакцинації — означає взяти до уваги всі ці нюанси. Якщо ви сумніваєтеся щодо алергічних реакцій вашого організму на вакцину або маєте хронічні хвороби, краще попередньо проконсультуватися із сімейним лікарем.

А може, не вакцинуватись? Якщо я вже перехворів чи просто хочу природні антитіла...

Краще вакцинуватись. Захиститися від коронавірусу складно, а дізнатися наперед, як саме він вплине на організм, — неможливо. Більшість людей хворіють у легкій формі, однак до 20 відсотків інфікованих мають серйозні ускладнення — двосторонню пневмонію, проблеми із серцем та іншими органами. Також у тих, хто перехворів, може розвинутися «затяжний ковід».

Навіть якщо ви вже перехворіли, вакцина не зашкодить, а тільки зміцнить імунітет. До того ж ВООЗ вважає, що вакцини допоможуть краще перенести зараження новими штамами ковіду.

Добре, вмовили. То як мені вакцинуватись?

Найпростіший шлях — зробити щеплення в центрі вакцинації. У Києві такий центр працює у Міжнародному виставковому центрі, список адрес в інших містах є на сайті МОЗ. Навіть, якщо вашого міста у списку немає, є сенс уточнити, чи є у вас центр вакцинації, у місцевій адміністрації — на сайті чи телефоном. Наприклад, Маріуполь у списку відсутній, але центр там діє на базі спортивного комплексу «Іллічівець».

Записатися на вакцинацію можна через додаток держпослуг «Дія» чи на медичному сервісі HELSI.me. Повідомляти про це свого сімейного лікаря необов’язково, але декларацію з ним краще укласти заздалегідь. Навіть якщо на HELSI.me вільні місця на вакцинацію у вашому центрі відсутні, можна просто приїхати туди в робочий час і стати в живу чергу. Зараз у таких центрах вакцинують препаратом CoronaVac. Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код, щоб підтвердити особу і заповнити бланк.

А якщо я хочу іншу вакцину?

Тоді треба її шукати. Офіційно вакцинами Pfizer і AstraZeneca в Україні щеплять лише окремі категорії населення — медиків, вчителів, соціальних працівників, людей похилого віку. Але на практиці люди іноді відмовляються вакцинуватись, і є можливість отримати дозу замість них. Тут якихось конкретних порад немає — питайте родичів і знайомих, раз на тиждень телефонуйте своєму сімейному лікарю.

Але краще все ж не затягувати з вакцинацією та робити щеплення доступною вакциною CoronaVac.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я розпочало запис на вакцинацію для компаній зі штатом понад 50 співробітників. Так, Pfizer-BioNTech! Але на 24 червня вже є 1 447 таких заявок — загалом на 216 893 особи. Тому, імовірно, чекати доведеться довго.

Після щеплення треба щось робити?

Імовірно, вас попросять хвилин двадцять не відходити далеко від місця вакцинації — на випадок несподіваної важкої алергічної реакції. Після цього вам треба стежити за своїм станом, краще провести наступні одну-дві доби вдома. Якщо піднялася висока температура, її можна збити парацетамолом. Місце уколу рекомендують не мочити десь одну добу. Про тривалу тяжку реакцію організму на вакцину треба повідомити сімейного лікаря.