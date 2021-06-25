Уже можно вакцинироваться от ковида. Какие вакцины есть и где их взять? А это безопасно? А если я уже болел? Отвечаем на основные вопросы (и призываем делать прививки!)

Какие вакцины есть в Украине? Какая из них лучшая?

В Украине сейчас можно привиться одной из пяти сертифицированных вакцин:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech (США) — 1 432 070 доз

CoronaVac/Sinovac Biotech (Китай) — 1 900 000 доз

Oxford/AstraZeneca (Южная Корея) — 367 200 доз

Covishield (Oxford/AstraZeneca из Индии) — 500 000 доз

Oxford/AstraZeneca (Италия) — 705 600 доз

Эффективность вакцины от Sinovac составляет 50—80 процентов. AstraZeneca эффективна в 73—79 процентах случаев, Pfizer-BioNTech — в 92—95 процентах. Это означает, что вероятность заболеть для конкретного вакцинированного снижается в среднем на соответствующее количество процентов.

Помните, что ни одна из существующих в мире вакцин не защищает на 100 процентов, а часть вакцинированных все равно подцепит ковид. Но, скорее всего, любая вакцина защитит от осложнений и тяжелого течения болезни.

А у них есть противопоказания и побочные эффекты? Как подготовиться к прививке?

Побочные эффекты могут быть, потому что суть вакцинации — вызвать иммунную реакцию организма и обучить ваш иммунитет бороться с коронавирусом. Поэтому в течение суток-двух после вакцинации могут наблюдаться симптомы ковида — повышенная температура, слабость, боль в мышцах. Кроме того, может быть реакция на саму прививку — отек и синяк на месте укола, боль в руке.

По данным ВОЗ, основных противопоказаний к вакцинам всего два:

Тяжелая аллергическая реакция на любой из компонентов вакцины в прошлом.

Наличие активного заболевания или симптомов ковида на момент прививки.

Консультативный комитет по практике иммунизации США уточняет, что вакцинацию лучше отложить, если вы сейчас болеете другим инфекционным заболеванием, бактериальным или вирусным. Но прививку можно сделать, как только основные симптомы исчезнут и нормализуется температура.

Минздрав добавляет к этим общим правилам еще несколько:

Вакцинироваться от ковида можно через 14 дней после прививки от других инфекционных болезней.

Делать прививки от других болезней лучше через 28 дней после вакцинации от ковида. Если прививка от ковида препятствует плановой вакцинации — по возрасту или по схеме, через 14 дней. Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям.

Беременным лучше отложить вакцинацию до родов. Если женщина забеременела между первой и второй прививкой от ковида — вторую лучше отложить.

В состав мРНК-вакцин от ковида — Pfizer и Moderna — входит полиэтиленгликоль, поэтому людям с аллергией на этот компонент лучше проконсультироваться с врачом перед прививкой.

Подготовиться к вакцинации — это значит учесть все эти нюансы. Если вы сомневаетесь по поводу аллергических реакций вашего организма на вакцину или у вас есть хронические заболевания, лучше предварительно проконсультироваться с семейным врачом.

А может, не прививаться? Если я уже переболел или просто хочу естественные антитела...

Лучше привиться. Защититься от коронавируса сложно, а узнать заранее, как он повлияет на организм, — невозможно. Большинство людей болеют в легкой форме, но до 20 процентов инфицированных страдают от серьезных осложнений — двусторонней пневмонии, проблем с сердцем и другими органами. Также у переболевших может развиться «затяжной ковид».

Даже если вы уже переболели, вакцина не повредит, а только укрепит иммунитет. К тому же ВОЗ считает, что вакцины помогут лучше перенести заражение новыми штаммами ковида.

Хорошо, уговорили. Так как мне вакцинироваться?

Самый простой путь — привиться в центре вакцинации. В Киеве такой центр работает в Международном выставочном центре, список адресов центров в других городах есть на сайте Минздрава. Даже если вашего города в списке нет, стоит уточнить, есть ли у вас центр вакцинации, в местной администрации — на сайте или по телефону. Например, Мариуполь в списке отсутствует, но центр там действует на базе спортивного комплекса «Ильичевец».

Записаться на вакцинацию можно через приложение госуслуг «Дія» или на медицинском сервисе HELSI.me. Сообщать об этом своему семейному врачу необязательно, но декларацию с ним лучше заключить заранее. Даже если на HELSI.me свободных мест на вакцинацию в вашем центре нет, можно просто приехать туда в рабочее время и стать в живую очередь. Сейчас в таких центрах прививают препаратом CoronaVac. С собой надо взять паспорт и идентификационный код, чтобы подтвердить личность и заполнить бланк.

А если я хочу другую вакцину?

Тогда нужно ее искать. Официально вакцинами Pfizer и AstraZeneca в Украине прививают только отдельные категории населения — медиков, учителей, социальных работников, пожилых людей. Но на практике люди иногда отказываются прививаться, и можно получить дозу вместо них. Здесь каких-то конкретных советов нет — спрашивайте родственников и знакомых, раз в неделю звоните вашему семейному врачу.

Но лучше все же не затягивать с вакцинацией и делать прививки доступной вакциной CoronaVac.

Кроме того, Министерство здравоохранения начало запись на вакцинацию для компаний со штатом более 50 сотрудников. Да, Pfizer-BioNTech! Но на 24 июня уже 1 447 таких заявок — всего на 216 893 человек. Поэтому, вероятно, ждать придется долго.

После прививки нужно что-то делать?

Скорее всего, вас попросят минут двадцать не отходить далеко от места вакцинации — на случай неожиданной тяжелой аллергической реакции. После этого вам надо следить за своим состоянием, лучше провести следующие один-два дня дома. Если поднялась высокая температура, ее можно сбить парацетамолом. Место укола рекомендуют не мочить в течение суток. О длительной тяжелой реакции организма на вакцину нужно сообщить семейному врачу.