Бачу новини, що ЄС дозволить вʼїзд вакцинованим туристам. Це означає, що я вже влітку зможу поїхати в Європу? Можливо, але є багато нюансів

Користь

Кароліна Ускакович / «Бабель»

Двадцятого травня Рада Європейського Союзу офіційно схвалила зміни до своєї політики «закритих кордонів» під час пандемії коронавірусу. Там вирішили, що почнуть пускати до країн-членів ЄС повністю вакцинованих туристів. Невже це означає, що влітку можна буде поїхати в Європу? Це дуже і дуже ймовірно, але все залежить від вакцини, дати щеплення та наявності COVID-паспорту.

Пандемія коронавірусу триває вже понад рік. ЄС досі не пускає туристів?

Формально, так. Євросоюз заборонив так звані «несуттєві поїздки», більшість з яких — саме туристичні. На початку пандемії кордони були закриті повністю, але вже влітку 2020 року це обмеження значно послабили.

В’їхати у країни Євросоюзу можна, якщо є поважна причина. Це може бути лікування, навчання, робота, возз’єднання родини тощо. Однак доведеться відсидіти карантин або здати ПЛР-тест на коронавірус — ці вимоги кожна країна встановлює самостійно.

Невже Європейський Союз за весь час пандемії не прийняв жодного туриста?

Насправді, ні. Ще влітку 2020 року ЄС запровадив низку критеріїв, за якими визначає країни з низьким поширенням коронавірусу. Для їхніх громадян скасували всі обмеження на поїздки. Наразі в списку лише вісім країн: Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Руанда, Сингапур, Південна Корея, Таїланд і Китай (за умови, що китайці теж відкриють кордони для європейців).

На жаль, Україна не відповідає цим критеріям. У нас кількість нових випадків зараження значно перевищує дозволену, а тестів на коронавірус роблять вкрай мало.

Зараз ЄС вирішив відкрити кордони?

Так. По-перше, тому що в ЄС активно триває вакцинація від коронавірусу. Загалом у Євросоюзі використали 200 мільйонів доз вакцин, а принаймні одне щеплення отримали вже майже 35 відсотків населення.

По-друге, і це найголовніше, у ЄС є країни, економіка яких дуже сильно залежить від туризму. Ці держави повністю втратили туристичний сезон 2020 року і не хочуть стикнутися з цим знов. А тому ще з початку весни низка країн-членів ЄС, а особливо Греція, активно тиснули на інші з вимогою значно послабити правила в’їзду для туристів.

Добре, я вже отримав щеплення. Можу завтра летіти в Європу?

Наступного дня після щеплення — точно ні. І це не залежить від того, яку дозу вакцини ви отримали — першу чи другу. У ЄС дозволять в’їзд лише повністю вакцинованим туристам — тобто тим, які отримали обидві дози вакцини, і лише через 14 днів після другого щеплення.

Однак і це ще не все. Вакцинацію потрібно підтвердити. У ЄС вже готуються ввести спеціальні паспорти вакцинації, це має статися наприкінці червня — на початку липня. В Україні теж обіцяють такі паспорти. І запевняють, що вони міститимуть усю необхідну для Євросоюзу інформацію. Поки їх немає, питання підтвердження вакцинації залежатиме від двосторонніх домовленостей між ЄС та Україною. У Євросоюзі запевняють, що до появи паспортів вакцинації країни-члени можуть впускати туристів із сертифікатами їхніх країн, які містять хоч б мінімальний обсяг даних, що дозволить перевірити їхню справжність.

Існує ще один нюанс — це сама вакцина. Країни ЄС повинні відкрити кордони для тих туристів, які вакцинувалися сертифікованим у ЄС препаратом. Також країни-члени можуть впустити туристів, які вакцинувалися сертифікованим ВООЗ препаратом.

ЄС наразі сертифікував лише чотири вакцини від таких компаній:

Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca;

Moderna;

Johnson & Johnson.

ВООЗ додає до цих препаратів ще три:

дві вакцини AstraZeneca, які виготовлені в Індії (Covishield) та Південній Кореї (SKBio);

китайську вакцину від Sinopharm.

В Україні зараз вакцинують чотирма препаратами:

Pfizer-BioNTech (інтервал між дозами становить 21 день);

Covishield (інтервал між дозами — 84 дні);

SKBio (інтервал між дозами — 84 дні);

CoronaVac (інтервал між дозами — 28 днів), який виготовляє китайська компанія Sinovac.

CoronaVac ВООЗ планувала сертифікувати вже до кінця травня, але запросила додаткові дані. Тому видачу дозволу перенесли на червень.

Це означає, що лише повністю вакциновані препаратом від Pfizer українці стовідсотково зможуть поїхати до ЄС. Доля інших залежатиме від рішення кожної країни-члена ЄС. З огляду на загальне бажання якнайшвидше відкрити кордони, можливо, що майже всі країни в ЄС дозволять в’їзд і тим туристам, які вакцинувалися схваленими ВООЗ препаратами.

Стоп, в Україні ж вакцинують препаратом від AstraZeneca. І в Європі теж. Це якісь різні вакцини?

Справа в тому, що вакцину AstraZeneca виготовляють у різних місцях. Ті препарати, які отримує Євросоюз, переважно виготовляються саме в ЄС або ж у Великій Британії чи США. Але для інших країн світу цю вакцину за ліцензією виготовляють також заводи в Південній Кореї та Індії.

ЄС не сертифікував вироблені в Південній Кореї або Індії вакцини, але це їм і не треба — потужностей заводів у Європі та США цілком вистачає, щоб задовольнити потреби Євросоюзу. До того ж ЄС відмовився продовжувати контракти з AstraZeneca та більше не закуповуватиме її вакцини.

Водночас ВООЗ сертифікувала вироблені в Індії та Південній Кореї вакцини для того, аби їх могли передавати в інші країни в рамках ініціативи COVAX.

А як же поїхати у відпустку з дітьми? Їх поки не вакцинують.

Справді, поки що дітей не вакцинують від коронавірусу. Але вже зараз ці правила змінюються. Наприклад, ЄС дозволив щеплювати дітей віком від 12 років препаратом Pfizer. Виробники наразі досліджують це питання, аби з’ясувати ефективність вакцинації дітей від коронавірусу.

Поки існують лише проєкти рішень Європейського Союзу щодо дітей. Найімовірніше, їм дозволять в’їзд за наявності негативного результата ПЛР-тесту або тесту на антитіла.

Я чув, що в деякі країни пускають і невакцинованих. Хіба в ЄС не однакові правила для всіх?

Не для всіх. Переважна більшість країн Європи входять до так званої Шенгенської зони. Фактично, саме із країнами Шенгенської зони Україна отримала безвізовий режим у 2017 році. Між державами Шенгенської зони немає кордонів, а тому там можна вільно їздити з країни до країни. Окрім країн-членів ЄС, до Шенгену також входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Але є країни ЄС, які не входять до Шенгенської зони. Це Ірландія, яка від самого початку провадила власну візову політику, а також країни, які зобов’язалися вступити до Шенгену, але поки цього не зробили: Кіпр, Румунія, Болгарія та Хорватія. Ці п’ять країн самостійно вирішують візові питання.

Ірландія, наприклад, пускає українців із візами та без вакцинації. Але для в’їзду буде потрібен і негативний результат ПЛР-тест на коронавірус. Впускає і Болгарія — із тестом, сертифікатом вакцинації або документом, який підтверджує, що в останні 6 місяців ви хворіли на коронавірус. Для в’їзду на Кіпр потрібен негативний результат ПЛР-тесту як до прильоту, так і після нього. Хорватія та Румунія в’їзд українцям заборонили, але румуни дозволили транзитний проїзд — якщо ви, наприклад, прямуєте в Болгарію.

Чотирнадцятого травня в односторонньому порядку про зміну правил в’їзду оголосила Греція, яка входить у Шенгенську зону. У країні вирішили відкрити кордони для громадян 20 країн, серед яких є і Україна. Для в’їзду в Грецію потрібен негативний результат ПЛР-тесту, сертифікат про вакцинацію або довідка про перенесений за 2—9 місяців до в’їзду коронавірус. Важливе уточнення — прилетіти до Греції з пересадкою десь у Європі не вийде, вас просто не пустять у літак через заборону на в’їзд. Тому з України варто шукати прямі рейси або з пересадкою в тих країнах, куди в’їзд українцям дозволено.

Одні країни відкривають кордони, інші закривають — усе це дуже складно. Може, десь є сервіси з актуальною інформацією, куди і як я можу поїхати на відпочинок?

Так, такі сервіси є. У МЗС України створили спеціальну мапу, яка оновлюється і показує, куди і за яких умов можуть поїхати українці. Її можна переглянути за посиланням.

Схожий сервіс мають і в Європейському Союзі. Він називається Re-Open EU, але сфокусований винятково на ЄС. Там можна перевірити актуальну інформацію про те, де в Європі складна ситуація з коронавірусом, а де, навпаки, захворюваність іде на спад. Це дозволить під час планування поїздки зрозуміти, наскільки сильні можуть бути карантинні заходи у країні, яку ви хочете відвідати. Також на сайті можна знайти актуальний перелік країн, які в ЄС вважають безпечними.

Якщо ж сумніваєтесь у тому, чи правильно ви зрозуміли вимоги кожної з країн, то існує ще один корисний портал — від Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA). На їхній карті зібрані абсолютно всі вимоги для в’їзду до будь-якої країни, а також є спеціальна анкета. У цій анкеті потрібно буде вказати всі дані: ваше громадянство, вид паспорту, дату в’їзду, країну, яку хочете відвідати, мету поїздки і багато-багато інших важливих деталей. Після заповнення анкети система видасть остаточну інформацію про те, чи дозволять вам в’їзд.

Ваші донати для нас такі ж важливі, як і вакцина. Оформити їх можна тут.