Джерела «Бабеля»: Замах на Олега Царьова — це спецоперація СБУ

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Замах на колишнього депутата Верховної Ради України, колаборанта Олега Царьова — це спецоперація Служби безпеки України.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в силових органах.

«Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов — абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «русского міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ», — підкреслило поінформоване джерело.

Деталі спецоперації не розголошують, відомо, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї, його стан критичний.

Хто такий Царьов

Олег Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (з 2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався в президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі. Наприкінці червня 2014 року Царьов утік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».