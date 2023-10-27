Джерела «Бабеля»: Замах на Олега Царьова — це спецоперація СБУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Замах на колишнього депутата Верховної Ради України, колаборанта Олега Царьова — це спецоперація Служби безпеки України.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в силових органах.
«Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов — абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик «русского міра», а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ», — підкреслило поінформоване джерело.
Деталі спецоперації не розголошують, відомо, що в Царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї, його стан критичний.
Хто такий Царьов
Олег Царьов — депутат Ради чотирьох скликань, востаннє був обраний від Партії регіонів (з 2012 до 2014 року). У травні 2014 року балотувався в президенти, проте зняв свою кандидатуру. У червні того ж року Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності та дала згоду на його арешт за підозрою в сепаратизмі. Наприкінці червня 2014 року Царьов утік на окупований Донбас, де став спікером «парламенту союзу народних республік» — органу проросійських бойовиків, який мав обʼєднати «парламенти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».
- Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну Царьов перетнув державний кордон України та заїхав на тимчасово окуповану територію Київщини, щоб допомагати російським окупантам. Зокрема, у тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району він з іншими колаборантами записував інтервʼю для російських пропагандистів і розповідав про російських солдатів, як про «визволителів від нацизму».
- За тиждень до російського вторгнення американська розвідка писала, що в разі російського вторгнення Олег Царьов може стати главою маріонеткового уряду в Україні.
- 3 травня 2022 року Україна заочно засудила Царьова до 12 років вʼязниці. Його визнали винним у публічних закликах до сепаратизму і в публічних закликах до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу. У травні 2023 року Царьов отримав підозру в державній зраді — саме він передав росіянам дані про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.