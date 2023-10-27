Олігарха Ігоря Коломойського залишили під вартою ще на два місяці

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Шевченківський районний суд Києва залишив олігарха Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.

Перед цим суд призначив йому додаткове медичне обстеження, оскільки його адвокати заявляли, що в СІЗО їхнього клієнта позбавили доступу до життєво важливих ліків.

Коломойський у залі суду, на попередньому засіданні, казав, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі.