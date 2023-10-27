Олігарха Ігоря Коломойського залишили під вартою ще на два місяці
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Шевченківський районний суд Києва залишив олігарха Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці.
Про це передає «Суспільне» із зали суду.
Перед цим суд призначив йому додаткове медичне обстеження, оскільки його адвокати заявляли, що в СІЗО їхнього клієнта позбавили доступу до життєво важливих ліків.
Коломойський у залі суду, на попередньому засіданні, казав, що хворіє на панкреатит і цукровий діабет і не отримує необхідного лікування на постійній основі.
- 1 лютого 2023 року, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій щодо «Укртатнафти» й «Укрнафти». Згодом йому повідомили про підозру у виведенні за кордон понад пів мільярда гривень.
- Коломойський перебуває під вартою з 3 вересня — напередодні йому повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. Йому закидають заволодіння 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. Бізнесмен отримав уже кілька підозр, серед них і відмивання 5,8 мільярда гривень через ПриватБанк.
- Раніше захист просив скасувати арешт з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень. Суд апеляцію не задовільнив і залишив запобіжний захід без змін — тримання під вартою та застава в 3,89 мільярда гривень. Після цього адвокати просили скасувати заставу, однак суд не задовольнив їхньої скарги.