Румунія встановила антидронову систему на кордоні з Україною
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Dragos Cisuv
Румунія встановила систему протидії безпілотникам на кордоні з Україною, повідомляє Digi24.
«Система протидії безпілотникам «на місці», як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками. Деяке обладнання надходить зі збройних підрозділів Румунії, інше — від союзників, і ми це продовжуватимемо», — сказав президент Румунії Клаус Йоганніс.
За його словами, радари тепер здатні виявляти цілі значно нижче. Раніше працювали по цілях, що летіли на висоті понад 600 метрів.
- Уночі 12 жовтня росія запустила по Україні 33 дрони-камікадзе Shahed, 28 з яких збила ППО. Більшість збили над Одещиною (10 БпЛА), але частина поцілила у припортову інфраструктуру Подунавʼя. Там пошкоджені складські будівлі й приватні будинки. Постраждала одна людина.
- Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили також 4, 9 та 13 вересня. Румунія викликала голову дипмісії росії та збудувала у прикордонному районі, що поряд із Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних, а 15 вересня румунський генерал заявив, що ППО збиватиме російські дрони за необхідності.
- 29 вересня Reuters із посиланням на джерела писало, що Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною поблизу Дунаю, збільшує кількість патрулів і спостережних пунктів.